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Başkan Avşar'ın Muhtarlar Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar,19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

Başkan Avşar'ın Muhtarlar Günü mesajı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar,19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 

18 Ekim 2018 Perşembe 16:12
Başkan Avşar'ın Muhtarlar Günü mesajı

Başkan Avşar yayınladığı mesajda, “Kültürümüzün, toplumsal yaşamımızın yapı taşlarından biri olan ve demokrasinin yereldeki en köklü örneğini temsil eden muhtarlarımız, görev yaptıkları mahallelerimizde veya köylerimizde devletle halk arasında köprü vazifesini fedakarlık ve sabırla yürütmektedirler. Mahalle ve köylerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmakta, kamu bürokrasisinin en önemli çözüm ortağı olan muhtarlarımız, bu önemli işlevi nedeniyle bir yanıyla halkı diğer yanıyla da devleti temsil sorumluluğunu üstlenmiştir. Geçmişi 1829 yılına dayanan muhtarlık müessesesi, ülkemizde yerel demokrasinin en eski örneğini oluşturmaktadır. Muhtarlarımız, bulunduğu mahallede veya köyde devletimizin tüm kurumlarını temsil etmekte ve halkımızla devlet kurumları arasında köprü vazifesi görmektedir. Ayrıca çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirmektedirler. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makamda görev yapan muhtarlarımız bizlerin de baş tacıdır. Milletimizin tercihine, teveccühüne, itimadına mazhar olmak gerçekten rütbelerin en büyüğüdür. Halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Bu vesilesiyle, öncelikle Malatya'da görev yapan muhtarlarımıza ve sonrasında tüm muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi. 

İHA

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