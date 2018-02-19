Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116302
ALTIN
162.598
DOLAR
3.7545
STERLİN
5.2582
EURO
4.6595

Başkan amcaları çocuklarla oyun oynadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi’nde anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.Başkan Aktaş, gelecekte bugünün çocuklarının söz sahibi olacağını, çocukların yarınlara iyi...

Başkan amcaları çocuklarla oyun oynadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi’nde anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.Başkan Aktaş, gelecekte bugünün çocuklarının söz sahibi olacağını, çocukların yarınlara iyi...

19 Şubat 2018 Pazartesi 13:01
Başkan amcaları çocuklarla oyun oynadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi’nde anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Aktaş, gelecekte bugünün çocuklarının söz sahibi olacağını, çocukların yarınlara iyi hazırlanması gerektiğini belirtti. Çocukların atölye çalışmalarına da katılan Başkan Aktaş, “Kütüphanemiz, özellikle 0 - 12 yaş grubu çocuklar için çok önemli bir merkez. Çocuklar için 2015 yılında faaliyete geçen bir mekan Buraya gelen çocuklar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla oyun odalarında, okuma salonunda kitaplarla ve atölyedeki faaliyetlerle kaliteli vakit geçiriyor. Okullar da gruplar halinde kütüphaneye gelerek faaliyetlere katılabiliyor” diye konuştu.

Kütüphaneye gelen çocukların gün içerisinde 45 dakika oyun odaları ve 45 dakika da okuma salonunda olmak üzere mekanda toplam 1,5 saat vakit geçirebildiğini belirten Başkan Aktaş, “Kütüphaneye 0 - 6 yaş çocuklar aileleriyle birlikte, 7 yaş ve üzeri çocuklar ise kendileri gelebiliyor. Yıllık 20 TL üyelik ücreti karşılığında da 15 gün süre ile 1 kitap 1 oyuncak ödünç alınabiliyor” dedi.

50 bin çocuk faydalanıyor

Başkan Aktaş, çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ederken el becerilerini geliştiren atölye çalışmalarına da katıldığını belirterek, “Kütüphanemizden yıllık yaklaşık 50 bin civarında çocuk faydalanıyor. Çok güzel bir rakam. Kütüphaneye gelme imkanı olmayan, Bursa’ya bağlı ilçelerdeki köy okulları da ziyaret edilerek oradaki öğrencilerle atölye çalışmaları, hikaye okuma ve anlatma faaliyetleri de yapılıyor” şeklinde konuştu.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
81 ilin 81'i de...
81 ilin 81'i de...
Yerli üretim otonom aracın ilk test tarihi belli oldu
Yerli üretim otonom aracın ilk test tarihi belli oldu
ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi ’Zeytin Dalı Caddesi’ oldu
ABD Büyükelçiliği önündeki caddenin ismi ’Zeytin Dalı Caddesi’ oldu

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim