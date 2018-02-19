Başkan amcaları çocuklarla oyun oynadı

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ali Paşa Oyuncak Kütüphanesi’nde anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Başkan Aktaş, gelecekte bugünün çocuklarının söz sahibi olacağını, çocukların yarınlara iyi hazırlanması gerektiğini belirtti. Çocukların atölye çalışmalarına da katılan Başkan Aktaş, “Kütüphanemiz, özellikle 0 - 12 yaş grubu çocuklar için çok önemli bir merkez. Çocuklar için 2015 yılında faaliyete geçen bir mekan Buraya gelen çocuklar, aileleriyle ve arkadaşlarıyla oyun odalarında, okuma salonunda kitaplarla ve atölyedeki faaliyetlerle kaliteli vakit geçiriyor. Okullar da gruplar halinde kütüphaneye gelerek faaliyetlere katılabiliyor” diye konuştu.

Kütüphaneye gelen çocukların gün içerisinde 45 dakika oyun odaları ve 45 dakika da okuma salonunda olmak üzere mekanda toplam 1,5 saat vakit geçirebildiğini belirten Başkan Aktaş, “Kütüphaneye 0 - 6 yaş çocuklar aileleriyle birlikte, 7 yaş ve üzeri çocuklar ise kendileri gelebiliyor. Yıllık 20 TL üyelik ücreti karşılığında da 15 gün süre ile 1 kitap 1 oyuncak ödünç alınabiliyor” dedi.

50 bin çocuk faydalanıyor

Başkan Aktaş, çocukların eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam ederken el becerilerini geliştiren atölye çalışmalarına da katıldığını belirterek, “Kütüphanemizden yıllık yaklaşık 50 bin civarında çocuk faydalanıyor. Çok güzel bir rakam. Kütüphaneye gelme imkanı olmayan, Bursa’ya bağlı ilçelerdeki köy okulları da ziyaret edilerek oradaki öğrencilerle atölye çalışmaları, hikaye okuma ve anlatma faaliyetleri de yapılıyor” şeklinde konuştu.