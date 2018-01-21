Başkan Albayrak, asker uğurlama törenine katıldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Hayrabolu ilçesinde düzenlenen asker uğurlama törenine katıldı.

Hayrabolu ilçesi Çerkezmüsellim Mahallesi’nde düzenlenen uğurlama törenine katılan Başkan Albayrak, daha sonra Lahana Mahallesi’ndeki asker eğlencesine katıldı. Hayrabolu Belediye Başkanı Fehmi Altayoğlu’nun da katıldığı törenlerde konuşma yapan Başkan Albayrak, "Bugün burada güzel gençlerimizi, yiğitlerimizi askere uğurlamak için toplandık. Tüm askerlerimize vatani görevlerini hayırlısıyla yapıp, tezkerelerini almasını dilerim. Kınalı kuzularımızın yolu açık olsun" dedi.

Başkan Albayrak, askere gidecek gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.