Basın, demokrasinin vazgeçilmez kurumu

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı’nı dolayısıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Kelleş de bir açıklama yaptı. Başhekimlikte yaptığı açıklamayla Doç. Dr. Kelleş, düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı durumunda bulunan basının, demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından birisi olduğunu söyledi.

ÖNEMLİ BİR GÖREV İCRA ETMEKTEDİRLER

Tüm basın camiasının Gazeteciler ve Basın Bayramını kutladığını ifade eden Doç Dr. Kelleş, “Halkımıza doğru haber alma imkanı sağlayan ve düşüncelerini başkaları ile paylaşmasına aracı olan basın kuruluşları önemli bir toplumsal görev icra etmektedir. Kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten, görevini bu anlayışla icra eden tüm basın mensuplarının 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dilerim” şeklinde konuştu.