Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119648
ALTIN
163.275
DOLAR
3.7387
STERLİN
5.3147
EURO
4.6277

"BAŞIMIZIN TACILAR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, bizim başımızın tacıdır” dedi.

"BAŞIMIZIN TACILAR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti. Başkan Gürkan, “Gazilerimiz ve şehit ailelerimiz, bizim başımızın tacıdır” dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
25 Ocak 2018 Perşembe 08:15
"BAŞIMIZIN TACILAR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, beraberinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Cengiz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, Başkan Gürkan’ın gazilere ve şehit ailelerine büyük önem ve özen gösterdiğini belirterek, “Bizlere vermiş olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün başkanımıza hayırlı olsun demeye geldik. Gerçekten çok güzel bir bina olmuş” diye konuştu.

KATKI SAĞLIYORLAR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ziya Bey ve yönetimini burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri nezaket göstermişler, çalışmalarımızı değerlendirmek bize hayırlı olsun temennilerinde bulunmuşlardır. Ayrıca Muharip Gazilerden plaket almakta bizim için ayrıca bir onurdur. Gazilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır. Biz şehitlerimize Allah 'tan rahmet dilerken, gazilerimize de sağlık, afiyet ve mutlu bir hayat diliyoruz. Gazi derneklerimiz, şehit aileleri derneklerimizin görüşleri, bizim yol haritamız ve yön pusulamızın belirlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca onların bize olan taleplerinin bizim kurum ve yetkililer tarafından yerine getirilmesi de büyük bir şereftir” ifadelerini kullandı. (Bülten)

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 24.01.2018 16:20
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?
HAVA DURUMU NASIL OLACAK ?
YETİŞTİĞİ İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
YETİŞTİĞİ İLÇEYE BÜYÜK KATKI SAĞLAYACAK
PATENT BAŞVURULARI 8 BİN 500’Ü GEÇTİ
PATENT BAŞVURULARI 8 BİN 500’Ü GEÇTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim