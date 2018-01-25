"BAŞIMIZIN TACILAR"

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, beraberinde Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkan Yardımcısı İbrahim Cengiz, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret ederek, Battalgazi Belediyesi hizmet binasının hayırlı olması temennisinde bulundu. Burada konuşan Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Ziya Öztürk, Başkan Gürkan’ın gazilere ve şehit ailelerine büyük önem ve özen gösterdiğini belirterek, “Bizlere vermiş olduğunuz değerlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün başkanımıza hayırlı olsun demeye geldik. Gerçekten çok güzel bir bina olmuş” diye konuştu.

KATKI SAĞLIYORLAR

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Muharip Gaziler Derneği Başkanı Ziya Bey ve yönetimini burada görmekten ve ağırlamaktan dolayı büyük mutluluk duyduğumu belirtmek istiyorum. Kendileri nezaket göstermişler, çalışmalarımızı değerlendirmek bize hayırlı olsun temennilerinde bulunmuşlardır. Ayrıca Muharip Gazilerden plaket almakta bizim için ayrıca bir onurdur. Gazilerimiz, bizim başımızın tacıdır. Şehitlerimizin aileleri bizim başımızın tacıdır. Biz şehitlerimize Allah 'tan rahmet dilerken, gazilerimize de sağlık, afiyet ve mutlu bir hayat diliyoruz. Gazi derneklerimiz, şehit aileleri derneklerimizin görüşleri, bizim yol haritamız ve yön pusulamızın belirlenmesinde önemli katkı sağlamaktadır. Ayrıca onların bize olan taleplerinin bizim kurum ve yetkililer tarafından yerine getirilmesi de büyük bir şereftir” ifadelerini kullandı. (Bülten)