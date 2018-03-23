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Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar’dan taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral...

Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar’dan taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral...

23 Mart 2018 Cuma 22:24
Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Akar’dan taziye ziyareti

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit olan Piyade Üsteğmen Oğuz Kaan Usta’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile kuvvet komutanları, Zeytin Dalı Harekatı’nda 23 Ocak’ta şehit olan Piyade Üsteğmen Usta’nın Çankaya’da bulunan babaevine taziye ziyaretinde bulundular.

Başbakan Yıldırım, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurlarına karşı Afrin’de yürütülen harekatın 4’üncü gününde şehit olan Usta’nın annesi Sevim ve babası Canpolat Usta ile diğer aile üyelerine taziyelerini iletti.

Şehit Oğuz Kağan Usta’nın cenazesi, yarın öğlen vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
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