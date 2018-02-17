Başbakan yardımcısı ve şehit babası, el ele tutuşup, tekbirlerle şehidi uğurladı

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursalı şehit yüzbaşıyı babasıyla birlikte son yolculuğuna uğurladı.

İzmir Çiğli’de 2’inci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda kalkışından bir süre sonra düşen eğitim uçağında şehit olan Yüzbaşı Yunus Bal, göz yaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Bursa’nın Yenişehir ilçesindeki baba ocağına getirilen şehit Yüzbaşı Yunus Bal’ın Türk bayrağına sarılı tabutu, ardından Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin bahçesine götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa Valisi İzzettin Küçük, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti milletvekilleri Zekeriya Birkan, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Hüseyin Şahin, İsmail Aydın, CHP milletvekilleri Erkan Aydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu ve Ceyhun İrgil’in yanı sıra çok sayıda asker ve vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından Çavuşoğlu, şehit babası İsa Bal’ın elinden tutarak, tekbirlerle şehidi son yolculuğuna uğurladı. Şehit yüzbaı Yenişehir Şehitliği’ne defnedildi.

İzmir Çiğli’deki 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’ndan kalkışından bir süre sonra kule ile irtibatı kesilen SF-260D eğitim uçağı, Menemen’in Tuzçullu Mahallesi’ndeki boş bir araziye düşmüş, uçakta Yüzbaşı Yunus Bal ve Üsteğmen Resul Gökdoğan şehit olmuştu. 5 yaşında kızı olan Yunus Bal’ın ayrıca eşinin de hamile olduğu öğrenildi.