Başbakan Yardımcısı Akdağ depremzede konutlarının temelini attı

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Adıyaman’ın Samsat ilçesinde depremzede konutlarının temel atma töreninde yaptığı konuşmada, "Türkiye Cumhuriyeti teröre karşı mücadelesini sürdürecektir" dedi.

2 Mart 2017 tarihinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından yaralar sarılmaya devam ediyor. Adıyaman’daki depremzedelere yeni bir yuva olacak 403 konutun temel atma töreni Samsat ilçesi Kale Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Samsatlı depremzedelerin konuta kavuşması için mevzuat engellerinin aşıldığını belirterek, "İnsan afet olduğunda, deprem kuşağında olduğumuz için insanoğlu acizliğini çok iyi anlıyor. Birçok depremde, depremden sonra vatandaşlarımızla beraber oldum. Zor zamanları sizler de yaşadınız. Allah’a şükürler olsun ki cana gelmedi. Ama çok sayıda yapıda hasar oldu. Hayatını kaybedenler geri getirilemiyor ama yapılar geri getiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu gücü var. Samsatlı kardeşlerimizi kendilerine layık mükemmel evlere kavuşturacağız. 403 konutun temelini atıyoruz. Bu noktaya gelmek çok kolay olmadı. Çok zor olmaması gerekirdi. Bir takım mevzuattaki sebeplerden dolayı bir takım engelleri aşarak bugüne kadar geldik. 403 aileyi evlerine kavuşturmak için temel atıyoruz. Devletimizin parayla ilgili sorunu yok. Ama yer tespitinde diğer yerler için sorun yaşıyoruz. Yer tespitleri sırasında işbirliğinin yapılarak kolaylık gösterilmesidir. Ufak tefek anlaşmazlıkları ön plana çıkarmayalım. Bu sene içerisinde bu konutları yapacağız ve Samsatlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Bu AK Partinin iş yapma şeklidir. Biz göreve geldiğimizde 20 sene önce, 10 sene önce başlanmış konutların hala bitirilemediğini gördük. İnşallah 8 ay içerisinde bu konutları yaparak kardeşlerimizin evlerine girmesini sağlayacağız. Hak sahibi olan bin 740 konut var. Bunların 403’ünün temelini atıyoruz. Çok yakın zamanda bir kısmının daha yapımına başlanılacak. İnşa edilecek konutlar açısından Samsatlı kardeşlerimizin görüşlerini aldık. Sizin kültürünüz, yaşantı biçiminiz için evleri sorduk. Yöresel mimariye uygun olmasına gayret ettik. Tek katlılar 130 metrekareye yakın, iki katlı olanlar 230 metrekare olarak belirlendi. Vatandaşlarımızın 344’ü iki katlı, 59’u tek katlı olarak tercih edildi. Tek katlı konutlar için 130 bin lira, iki katlı binalar için 195 bin lira ödenecek. Konutları aldıktan sonra 2 sene ödeme yapılmayacak. Ondan sonra 18 yılda ödeyecek. Bu milletin evlatları bu hizmetlerin en iyisine layıktır. Depremin hemen sonrasında Nisan ayında yapılan referandumda yüzde 94 ‘evet’ oyu vermiş olan bir ilçemizdir. Siz bizim arkamızda durdukça Allah’ın izniyle hiçbir güçlükten feryat edeceğimiz yoktur" dedi.

"Türkiye’nin teröre karşı mücadelesi sürecektir”

Başbakan Yardımcısı Akdağ, terörle mücadele konusunda, "Bugün Türkiye Cumhuriyeti olarak hep beraber büyük bir mücadele veriyoruz. Türkiye’de terör denen vahşetin kökünü kurutuyoruz. Adıyaman sınırları içerisine terörü ve teröristleri sokmamış bir şehirdir, sizlere helal olsun. Bugün sırtını birtakım güçlere dayayan, Türkiye’yi bölmeye çalışan kişilere karşı karşılarında dimdik duran Cumhurbaşkanımız sayesinde terör konusunda büyük mesafeler aldık. Türkiye’de terörün sırtı yere getirilince hepiniz fakındasınız bu kez de terör ordusunu Suriye’de kurmaya çalıştılar. Bu sefer çetin cevize rastladıklarının farkında değildiler. Fırat Kalkanı Harekatı’nda, daha sonra Afrin Harekatı’nda silahlı kuvvetlerimiz Başkomutanımız öncülüğünde Suriye’de destan yazdı. Bir ülke nasıl korunur, ülkesine nasıl sahip çıkar Allah’a şükürler olsun gösterdi. Türkiye Cumhuriyeti öncelikle kendi vatandaşlarının can ve mal güvenliğini, ülkesini terör saldırısından muhafaza etmek, sınırlarının güvenliğini sağlamak, mağdur edilen komşularının hakkını hukukunu korumak için bugün olduğu gibi bundan sonrada mücadelesini sürdürecektir. Bu mücadeleyi sürdürürken sizlerden güç alıyoruz. Tük milletinin birlik ve beraberliğine, omuz omuza durmasına daha çok ihtiyacımız var. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Cenabı hak bütün mücadeleler karşısında teröre karşı canını feda eden şehitlerimizin şefaatinden bizi mahrum etmesin” ifadelerini kullandı.

"Samsat ülkesine, milletine bağlı bir ilçemizdir"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ise konuşmasında ilk etabın ardından köylerde de konut temellerinin en kısa sürede atılmasını amaçladıklarını belirterek, "Samsatlı kardeşlerimizin bir daha yazı ve kışı konteynerlerde geçirmemesi için imkanlarımızı seferber ettik. Bir yıl bir ay geçti ve burada devlet tüm imkanlarıyla buradaydı. Hep birlikte bu yaraları sarmaya çalıştık. Önemli olan, burada can kaybının yaşanmamasıdır. İnsanlar barınma imkanlarından vazgeçmek zorunda kaldılar. İki binin üzerinde hasarlı bina tespit edildi. Ekipler çalıştı. Hamdolsun bugün ilk etap olan 403 konutun temelini atıyoruz. Bin 740 konutun tamamının temelini atmaktır. Arsa sorunu olan yerlerinde sorunu çözülerek köylerimizde de temelleri atmak zorundayız. Samsat en güzelini hak ediyor. Samsat ülkesine, milletine bağlı bir ilçemizdir” dedi.

Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı da konuşmasında, göreve geldiğinden itibaren depremzedelerin konteynerlere geçişleriyle ilgili yapılan çalışmalar ve sonrasındaki konut yapılmasıyla ilgili bilgi verdi. Vali Kalkancı, "Konut yapılması için büyük gayret gösterdik. Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) nedeniyle problem yaşandı. İlçede sadece 4 tane sigortalı konut vardı. Bu sorunu da çeşitli yönetmenlikle aşıldı. Yeni konutlarla birlikte çok güzel bir Samsat ilçemiz olacak" diye konuştu.

AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, afetler öncesinde hazırlık yapmanın önemine işaret ederek, "Afetler olmadan önce afete hazırlık yapmamız gerekiyor. Bu sadece devlet kurumlarının değil, anaokulundaki çocuklardan belediyeye kadar herkesi ilgilendiriyor. Bu konuda bilinçlenmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Merkez üssü Adıyaman’ın Samsat ilçesi olan 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe genelinde 2 bin 195 evde inceleme yapıldı. İlçe merkezinde 651 ve köylerde 779 olmak üzere bin 430 evin ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Depremin ardından evleri hasar gören ya da yıkılan hak sahibi depremzedeler önce çadırlara, daha sonra konteynerlere yerleştirildi. Bir yılın ardından ise konutların yapılması için temel atıldı. Samsat ilçesinde yapılacak olan bin 139 konutun ilk etapta 403’ünün temeli atıldı.

Törene Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Recep Akdağ, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, AFAD Başkanı Dr. Mehmet Güllüoğlu, Milletvekilli İbrahim Halil Fırat’ın yanı sıra çok sayıda kumu kurum ve kuruluş temsilcisiyle depremzede vatandaşlar katıldı.