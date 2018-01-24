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BAŞARI KAYISI İLE GELDİ

Malatya’da hediyelik kayısı satışı yapan bir firma, kayısının 20’yi aşkın ürününü yaparak, elde ettiği karla mağaza zinciri kurdu. 

BAŞARI KAYISI İLE GELDİ

Malatya’da hediyelik kayısı satışı yapan bir firma, kayısının 20’yi aşkın ürününü yaparak, elde ettiği karla mağaza zinciri kurdu. 

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
24 Ocak 2018 Çarşamba 10:56
BAŞARI KAYISI İLE GELDİ

Kayısıdan kolonya, çikolata çeşitleri, şekerleme, tatlı gibi birçok ürün elde eden firma, son olarak çikolatalı kayısı çekirdeğini piyasaya sürdü. İşlenmiş kayısı çekirdeğinin çikolata ile kaplanması sonucu elde edilen ürünün siparişlerine yetişemediklerini belirten firma yetkilisi Nizamettin Görgülü, çikolatalı kayısı çekirdeğini 1 aylık bir sürede ürettiklerini söyledi.

“Kanser, şeker hastalığı tedavisinde kullanılıyor”


Acı kayısı çekirdeğinin kanser tedavisinde de kullanıldığını söyleyen Görgülü, “Acı kayısı çekirdeği kanser tedavisinde kullanılıyor. Kanser hastalığı tedavisinde, şeker hastalığı tedavisinde kullanılıyor. Bunlarda B12, B17 vitaminli ürün çikolata ile kaplanıyor. Hem çikolata isteğini karşılamak, hem de vitamini karşılamak. Bunun çeşitli vardır” dedi.

Malatyalıyız, Malatya’nın ürünlerinin değerlendirilmesini istiyoruz diyoruz”


Görgülü, müşterilerin çikolatalı çekirdeği Antep fıstığı ile karıştırdığını da belirterek, sözlerine şöyle devam etti:
“Antep fıstığı ile yapan vardı, kahve çekirdeği ile yapan vardı. Bazen müşterilerimiz bunu Antep fıstığı sanıp, işin aslını öğrendiklerinde şaşırıyorlar. ‘Neden Antep fıstığı ile yapmadınız’ diye sorduklarında, biz Malatyalıyız Malatya’nın ürünlerinin değerlendirilmesini istiyoruz diyoruz. Epey bir uğraştık arkadaşlarımızla bir aya yakın bir sürede buna karar verdik. Kayısı çekirdeğinin kavurma derecesinden çikolatanın tazesine kadar 1 aya yakın bir süre sürdü.”

“Şu an farklı bir ürün çalışmamız var”


Firma olarak farklı bir çalışma üzerinde olduklarını da kaydeden Görgülü, “Şu an farklı bir ürü çalışmamız var. Yine kayısı tatlısı olarak, yine gün kurusu kayısı. Ana kalemimiz içerisine ceviz koyuyoruz, bir nevi kestane şekeri tadında bir ürünümüz olacak. Şu an yapım çalışmasındayız. Siparişleri yetiştiremiyoruz dersek yeridir. Yani 3 şubemiz var şuan, Malatya’da kendimize yapıyoruz, dışarıya vermiyoruz ama bazen yok çektiğimiz de oluyor yani” şeklinde konuştu.

“Kendisine özgü, farklı, güzel ve çok da tutuldu”


Firma çalışanlarından Seher Fidan ise yaptığı açıklamada, kayısının bir çok çeşidinin bulunduğunu söyleyerek, “Kayısı çeşitli artık sadece sarı kayısı, gün kurusu kayısı ile kalmıyor. Dönerinden tutun, işte lokumlarımız var, yine çekirdekli lokumumuz var. Çekirdekli roj diyoruz. Sadece bizde bulunan bir ürün onlardan var. Bir çok ürünü her kayısıcı dükkanında bulabilirsiniz ama farklı bir lezzet, dediğimiz gibi kestane şekeri tadında kendisine özgü, farklı güzel ve çokta tutuldu” diye konuştu. busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 24.01.2018 11:01
Anahtar Kelimeler:
Busabahmalatya.comMalatyaKayısı
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