Bartın, kavşak suyuna sahip çıktı

Bartın’ın 100 yıldır kullandığı ’kavşak su’ isimli içme suyunun termik santral kurmak isteyen özel bir şirket tarafından kullanılmak istenmesi Bartın’da tepkiye neden oldu.

Bartın Belediyesi tarafından kavşak suyunun simgesi olan Bartın Şadırvanında basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, siyasi parti temsilcileri, Bartın Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Bartın ve Amasra’dan gelen esnaflar katıldı. Şadırvan caddesinde düzenlenen basın açıklamasına emniyet ekipleri de geniş güvenlik önlemi alındı.

Programda konuşan Belediye Başkanı Akın, "Bartın’ın yüzde 90’ının kullanımına açık olan kavşak suyunun geleceğiyle ilgili bir tehlike var. O tehlikeyi beyan etmek sizlerle paylaşmak için buradayız. Bugün burada bu işin başlangıcındayız eğer geri adım atmazlar ise yarın binlerce kişi sokaktayız. Biz her şeyi hukuki yoldan halletmek istiyoruz. Bartın’ın sembolü olan kavşak suyuna sahip çıkmak için buradayız. Şadırvanda toplanmamızın sebebi is kavşak suyunun en önemli simgesi olmasıdır. Şirketin termik santralde kullanmak için çok büyük miktarlarda tatlı suya ihtiyacı var. Bu miktardaki su ise ancak kavşak suyu havzasından karşılanabiliyor. Tüm halkı Bartın’a sahip çıkmaya davet ediyorum” dedi.