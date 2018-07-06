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Baro Başkanı Han'dan Başbağlar katliamı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başbağlar katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı. 

Baro Başkanı Han'dan Başbağlar katliamı mesajı

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Başbağlar katliamı ile ilgili bir mesaj yayımladı. 

06 Temmuz 2018 Cuma 10:13
Baro Başkanı Han'dan Başbağlar katliamı mesajı

Han, mesajında, “5 Temmuz 1993 tarihinde Erzincan Kemaliye ilçesine bağlı Başbağlar Köyü’nde 33 masum yurttaşımız vahşice katledilmiştir. Başbağlar katliamı insanlık tarihine kara leke olarak geçen, 25 yıldır dinmeyen acımız olmuştur. Milletimizin üzerinde oynanan karanlık oyunların ortaya konulduğu en açık örnektir. Yapılan bu saldırıda amaçlanan şey, ülkemizin kardeşliğini ortadan kaldırıp milletimizin birliğini ve beraberliğini bozmaktır. Olayların üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acısını ilk gün ki gibi yüreğimizde hissettiğimiz katliamda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Milletimize başsağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi.  

İHA

Anahtar Kelimeler:
BasbağlarEnver HanBaro BaşkanıMalatya
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