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Barkçin, İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları" etkinliği kapsamında Yazar-Şair Savaş Barkçin İlkadımlılarla buluştu.İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları’nın konuğu memuriyette...

Barkçin, İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları" etkinliği kapsamında Yazar-Şair Savaş Barkçin İlkadımlılarla buluştu.İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları’nın konuğu memuriyette...

21 Ocak 2018 Pazar 14:24
Barkçin, İlkadımlılarla buluştu

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları" etkinliği kapsamında Yazar-Şair Savaş Barkçin İlkadımlılarla buluştu.

İlkadım Belediyesi tarafından gerçekleştirilen "Okur Yazar Buluşmaları’nın konuğu memuriyette Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına kadar birçok kademede bulunmuş ve tasavvuf alanında yazdığı kitap ve şiirlerle büyük başarı kazanmış Savaş Ş. Barkçin oldu. Acem Tekkesi ve Kültür Evinde gerçekleştirilen etkinliğe büyük ilgi vardı. Bu ilgi karşısında mutlu olduğunu belirten Barkçin, siyasetten ahlaki değerlere, İslamiyet’ten sanata birçok konuya değindi.

"Doğruyu Allah’a yönelerek bulmalıyız"

Medeniyet ve ekonomik gücü karıştıran zihniyetlerden ülke olarak zarar görüldüğünü belirten Savaş Barkçin, "Batı’daki teknolojik gelişmeleri doğru analiz edemediğimizden toplum olarak bir yanılgıya düşmekteyiz. Teknoloji savaş ve ölüm getiriyorsa olumlu algılanmaması gerekir. Bunun içinde kendimizi iyi eğitmeliyiz. Bunun da yolu Allah’ın emirlerini doğru anlamak ve anlatmaktır" dedi.

"Eserleri gönlümüzde yer ediyor"

Program sonrasında Barkçin ile sohbet siyaset ve edebiyat üzerine sohbet eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok; "Hem siyasette hem de edebiyatta birçok başarılara imza atan değerli yazarımızı hemşehrilerimizle bir araya getirmekten büyük mutluluk duyduk. İlkadımlı kardeşlerimizin yoğun ilgileri de bizi oldukça sevindirdi. Tasavvuf edebiyatı ve şiirleriyle gönül bahçemizde yer eden ve eserler kazandıran Savaş Barkçin’e paylaştığı bilgiler ve teşrifleri için teşekkür ederim" diye konuştu.

"Okur Yazar Buluşmaları" programın sonunda okurların kitaplarını imzalayan Barkçin’e, Başkan Tok tarafından "El-Kerim" yazılı tablo hediye edildi.

İlkadımlıların büyük ilgi gösterdiği buluşmaya ayrıca; HAK-İŞ Sendikası Samsun Şubesi Başkanı Ziya Uzun, üniversite öğrencileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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