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Barguzu güzelleşiyor

Barguzu Caddesi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor. 800 metrelik bölümü düzenlenen caddenin geriye kalan bölümleri ise önümüzdeki yıl yapılacak.

Barguzu güzelleşiyor

Barguzu Caddesi’nde yenileme çalışmaları devam ediyor. 800 metrelik bölümü düzenlenen caddenin geriye kalan bölümleri ise önümüzdeki yıl yapılacak.

19 Ağustos 2018 Pazar 14:15
Barguzu güzelleşiyor

Barguzu Caddesi’nde üstyapı çalışmaları kapsamında kaldırımlar, otopark, yol, bisiklet yolları, aydınlatma ve ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor. Barguzu Caddesi’ni ortadan ikiye ayıran kanal yanlarında kaldırımlar yapılıyor.

Kavşak çalışmasının da yapıldığı caddede 800 metrelik bölüm bu yıl içerisinde tamamlanacak. Malatya Büyükşehir Belediyesinin geçtiğimiz yıllarda açtığı Çiftlik Caddesiyle birleşen Barguzu Caddesi, çevre yolu batı trafiğinin yoğunluğunu da azaltıyor.

Malatya’nın en hızlı gelişen bölgesi olan Bostanbaşı’nın ana damarı olan yol bölgenin gelişimine de önemli katkılar sağlıyor. Büyükşehir Belediyesi Barguzu Caddesi’ni Fahri Kayahan Bulvarı’na bağlayacak yeni bir hattın proje çalışmalarını ise sürdürüyor. Batı-Doğu istikametinde olacak olan hat Çiftlik Caddesiyle birleşecek. (Bülten) busabahmalatya.com

Anahtar Kelimeler:
BarguzuCadde
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