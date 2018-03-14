Balıkesir yatırımcıları bekliyor

Uluslararası yatırımcıların, otel gruplarının ve fon yöneticilerin şehir planlamacıları ile buluştuğu dünyanın önde gelen emlak pazarı MIPIM 2018’de Balıkesir rüzgârı esiyor.

Eşsiz doğası, Marmara ve Ege Denizi’ne uzanan eşsiz kıyıları, yer altı ve yer üstü kaynakları ile yatırımcıların odak noktası konumuna gelen Balıkesir, 2016 ve 2017 yıllarında en çok menkul kıymet değer artışı yaşayan il olarak da adeta tüm dikkatleri üzerine toplamaya devam ediyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da MIPIM Fuarı’nda açtığı stant ile Balıkesir’i yatırımcılara tanıtan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin standı yoğun ilgi gördü. Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen MIPIM 2018 Uluslararası Gayrimenkul, Emlak ve Yatırım Fuarında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin stant açılışını Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki gerçekleştirdi. Balıkesir Büyükşehir Belediye’sinin geliştirdiği vizyon projeler hakkında Genel Sekreter Mehmet Gürbüz, Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz ve Emlak ve İstimlak Daire Başkanı Ahmet Şahan tarafından bilgiler verildi.

"Yatırımcıları Balıkesir’e bekliyoruz"

MIPIM 2018 Fuarı ile ilgili açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, tabiat varlıklarının yanı sıra, sanayi alanları, limanıyla, kara ve hava ulaşımındaki kolaylıkların hepsinin bir arada buluştuğu Balıkesir’e yatırım yapmak isteyenlerin geç kalmadan Balıkesir’e gelmelerini beklediklerini dile getirdi. Kafoğlu, “Balıkesir yüz ölçümü olarak oldukça büyük bir coğrafyaya sahip. Aynı anda 4 mevsimi yaşabileceğiniz ender şehirlerden bir tanesi. Kendine has kültürel dokularının yanı sıra, sanayi alanındaki atılımları ile sadece Türkiye’nin değil, Avrupa ve hatta dünyanın odak noktası halini alan Balıkesir’de 2018 yılında yatırım atağı bekliyoruz. Hemen her gün bir yatırımcının ziyaret ettiği Balıkesir’de Bandırma Limanı sayesinde denizlere, iki ayrı havalimanı ile dünyaya açılıyoruz. Gerek demir yolu ağı, gerekse kara yolları ağı ile ulaşımda kavşak noktada bulunan Balıkesir’de yeni oluşturulan yatırım alanları ile düşük maliyetler yatırımcıları cezbeden en önemli etken halini almıştır. Tüm bu şartların bir arada bulunduğu Balıkesir’in 2016 ve 2017 yıllarında gayrimenkulde en çok değer artışı yaşayan ile olması tüm bu söylemlerimizin ispatı niteliği taşımaktadır. Bu nedenle tüm yatırımcılarımızı geç kalmadan Balıkesir’e bekliyoruz.” dedi.