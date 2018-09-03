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Balık  zeka gelişiminde önemli

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile denize açılan balıkçılar bol miktarda balık avladı. Malatya'da balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ettiler.  Balıkçı Abdurrahman Güleç,  ''Balık sağlıktır. Çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere  sahip. Balık, zeka gelişiminde önemli rol oynar.''dedi.

Balık  zeka gelişiminde önemli

Denizlerde av yasağının 1 Eylül'de sona ermesi ile denize açılan balıkçılar bol miktarda balık avladı. Malatya'da balıkçılar yeni sezondan umutlu olduklarını ifade ettiler.  Balıkçı Abdurrahman Güleç,  ''Balık sağlıktır. Çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere  sahip. Balık, zeka gelişiminde önemli rol oynar.''dedi.

03 Eylül 2018 Pazartesi 10:53
Balık  zeka gelişiminde önemli

20 yıldır Malatya'da balıkçılık yaptığını belirten Abdurrahman Güleç, babadan oğula geçen  mesleğine Malatya'da 20 yıldır devam ettiğini söyleyerek,'' Malatya'da balık güzel tüketiliyor. Ama bu sene balık fiyatları çok yüksek, dışarıya çok gitmesinden dolayı. İnşallah balıklar, denizden bol bol çıkar bereketli olur ve fiyatları da uygun olur.'' şeklinde konuştu. 

DOLAR USKUMRUYU DA VURDU

Uskumrunun dışarıdan geldiğini belirten balıkçı Abdurrahman Güleç, dolardan yurtdışından getirilen uskumrunun da etkilendiğini ifade etti.

NİÇİN BALIK TÜKETİLMELİ?

Balığın faydalarını anlatan Güleç, ''Balık sağlıktır.  Doktorlarımızın da dediği gibi balık, etten daha faydalı.  Balık vücuttaki tüm organların dengesini sağlıyor. Çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere  sahip. Balık, zeka gelişiminde önemli rol oynar. Balık tam bir kalp dostudur. Balığın içerisindeki omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü  artırır. İnme riskinden korur.Balık kemiklerin güçlenmesini sağlar. Balık yağının ve Omega3 yağ asidinin faydalarından biri de Alzheimer riskini düşürmesi. Balık aynı zamanda, Eklem ağrılarına faydalı. Şeker dengesini sağlıyor. kilo bakımından kilo yapmaz. Onun için balık başlı başına bir sağlıktır.''dedi.  busabahmalatya.com

SİNEM HATUN TAVUT

Anahtar Kelimeler:
BalıkZeka Gelişimi
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