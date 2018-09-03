20 yıldır Malatya'da balıkçılık yaptığını belirten Abdurrahman Güleç, babadan oğula geçen mesleğine Malatya'da 20 yıldır devam ettiğini söyleyerek,'' Malatya'da balık güzel tüketiliyor. Ama bu sene balık fiyatları çok yüksek, dışarıya çok gitmesinden dolayı. İnşallah balıklar, denizden bol bol çıkar bereketli olur ve fiyatları da uygun olur.'' şeklinde konuştu.

DOLAR USKUMRUYU DA VURDU

Uskumrunun dışarıdan geldiğini belirten balıkçı Abdurrahman Güleç, dolardan yurtdışından getirilen uskumrunun da etkilendiğini ifade etti.

NİÇİN BALIK TÜKETİLMELİ?

Balığın faydalarını anlatan Güleç, ''Balık sağlıktır. Doktorlarımızın da dediği gibi balık, etten daha faydalı. Balık vücuttaki tüm organların dengesini sağlıyor. Çocukların ve yaşlıların beslenmesinde önemli bir yere sahip. Balık, zeka gelişiminde önemli rol oynar. Balık tam bir kalp dostudur. Balığın içerisindeki omega3 yağ asitleri kötü kolesterolü düşürürken, iyi kolesterolü artırır. İnme riskinden korur.Balık kemiklerin güçlenmesini sağlar. Balık yağının ve Omega3 yağ asidinin faydalarından biri de Alzheimer riskini düşürmesi. Balık aynı zamanda, Eklem ağrılarına faydalı. Şeker dengesini sağlıyor. kilo bakımından kilo yapmaz. Onun için balık başlı başına bir sağlıktır.''dedi. busabahmalatya.com