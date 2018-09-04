Balık tezgaha indi

1 Eylül itibariyle av yasağının kalkmasının ardından balıkçılarda hareketlilik başladı. Tezgahların adeta balıklarla süslendiği balıkçılarda fiyatlarda da düşüş yaşandı.

VATANDAŞTAN YOĞUN İLGİ

Sezonun başlaması ile yüzlerinin güldüğünü ifade eden balıkçı esnaflar, sezonun ilk gününde denizde dalga olması sebebi ile istedikleri kadar balığın çıkmadığını, ancak tezgahların şenlenmesi ile fiyatların düştüğünü ifade ettiler. Fiyatların daha çok düşebileceğini kaydeden balıkçı esnafı, palamut ve hamsi de bu sezon bolluk yaşanabileceğini söylediler. Vatandaşların sezonun açılması ile balıkçılara yoğun ilgi göstermesi, balıkçı esnafının yüzünü güldürdü.

Konuya ilişkin konuşan esnaflar, “1 Eylül itibariyle sezon açıldı. Şimdi palamut mevsimi var. Palamutçuluk şu anda revaçta. Karadeniz’den tut, Marmara’ya kadar farklı bölgelerde palamutçuluk var. Fakat bugün havanın rüzgarlı olmasından dolayı balık biraz az ama palamudun artacağını görebiliyoruz. Hamsi de var” diye konuştu. (Haber Merkezi – İHA) busabahmalatya.com