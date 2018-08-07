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Baklavacılar zam yapacak mı?

Geçtiğimiz aylarda üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, hasat döneminin başlamasıyla yaklaşık yüzde 50 düştü. Fiyatların düşmesiyle Kurban Bayramı öncesinde baklavacıların zam yapmayacağı öngörülüyor.

Baklavacılar zam yapacak mı?

Geçtiğimiz aylarda üst üste yapılan zamlarla gündeme gelen Antep fıstığının fiyatı, hasat döneminin başlamasıyla yaklaşık yüzde 50 düştü. Fiyatların düşmesiyle Kurban Bayramı öncesinde baklavacıların zam yapmayacağı öngörülüyor.

07 Ağustos 2018 Salı 11:24
Baklavacılar zam yapacak mı?

Türkiye’de stokçular nedeniyle Antep fıstığının kilogram fiyatının 200 TL’ye kadar çıkması nedeniyle sıkıntılı bir dönem yaşayan baklavacılar, bu yıl fıstık rekoltesinin fazla olması nedeniyle piyasadan oldukça umutlu oldukları görülüyor.

Yarıya düşen fıstık fiyatlarından sonra baklava fiyatlarında da indirim beklentisi arttı. Baklavacılar ise, fıstık fiyatlarının tavan yaptığı dönemlerde bile zam yapmadıklarını belirtti. Kurban Bayramı öncesi ise, fıstık fiyatlarının yarıya düşmesi ile birlikte baklava fiyatlarında da zam olmayacağı görülüyor.

Öte yandan, bilindiği gibi geçtiğimiz aylarda Antep fıstığının fiyatları nedeniyle Malatya’da pastaneciler fıstıklı baklava, tatlı yapmama kararı almıştı. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BaklavaZamAntep Fıstığı
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