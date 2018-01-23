BAKKALLARDA MI SATACAK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkallarla yapılacak ankete göre, halk ekmeğin bakkal dükkanlarında da satışının gündeme gelebileceğini bildirdi.Bu durum medyada yer aldıktan sonra kamuoyu gündemini de meşgul etti. Konuyla ilgili farklı yorumlar yapılırken, Malatya’da yorumu en merak edilen kurum ise kentin ekmek fabrikası olan MEGSAŞ oldu.

FIRINCILAR AYAĞA KALKAR

Konu hakkında yorumlarda bulunan MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, “Bizim bir fiyat politikamız var. Fiyat dengesini ortada tutmak için Malatya Belediyesinin kurmuş olduğu bir şirketiz. Haliyle de bizim sadece satış büfelerimizde ekmek satışları gerçekleştiriliyor. Fiyat dengesini ve kalitemizi ortaya çıkarmak adına biz bunu yapıyoruz. Daha önce de bunlar gündeme gelmiş fakat yıllardır böyle bir şey yapılmamış. Bir de fırıncılar böyle bir şeyde ayağa kalkarlar. Yani karamsarlığa sebebiyet vermiş oluruz. Onun için fırıncıları da bu şeyde rencide etmemek, küstürmemek lazım. Onlar da neticede ticaret yapıyorlar. Haliyle onlar da bir şekilde para kazanmak zorundalar. Bunları zor duruma sokmamak adına böyle bir şeye girmiyoruz. Hatta şunu da belirtmek isterim: Başkanımız bu konuda çok hassas. Bize herhangi bir mahallede muhtarlar büfe istediğinde biz açmıyoruz. Bizim fiyat politikamız ortada. Bugün bunları dengelemek adına kurulmuş bir şirketiz ve kar marcı gütmüyoruz. Onlarla da rekabete girmiyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.