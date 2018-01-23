Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
hafif yağmur
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
118605
ALTIN
162.448
DOLAR
3.7797
STERLİN
5.2751
EURO
4.6312

BAKKALLARDA MI SATACAK?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, halk ekmeği satışının bakkallarda da yapılabileceğini ve bu konuyu gündeme taşıyacaklarını belirtmesi kamuoyunda merak uyandırdı. MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat ise, bu durumun MEGSAŞ’ı değil, fırıncıları büyük oranda etkileyeceğini ifade ederek, “Bu durum karamsarlığa sebebiyet verir. Fırıncılar da para kazanmak zorunda” dedi.

BAKKALLARDA MI SATACAK?

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’in, halk ekmeği satışının bakkallarda da yapılabileceğini ve bu konuyu gündeme taşıyacaklarını belirtmesi kamuoyunda merak uyandırdı. MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat ise, bu durumun MEGSAŞ’ı değil, fırıncıları büyük oranda etkileyeceğini ifade ederek, “Bu durum karamsarlığa sebebiyet verir. Fırıncılar da para kazanmak zorunda” dedi.

BUSABAHMALATYA
BUSABAHMALATYA
23 Ocak 2018 Salı 11:39
BAKKALLARDA MI SATACAK?

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bakkallarla yapılacak ankete göre, halk ekmeğin bakkal dükkanlarında da satışının gündeme gelebileceğini bildirdi.Bu durum medyada yer aldıktan sonra kamuoyu gündemini de meşgul etti. Konuyla ilgili farklı yorumlar yapılırken, Malatya’da yorumu en merak edilen kurum ise kentin ekmek fabrikası olan MEGSAŞ oldu.

FIRINCILAR AYAĞA KALKAR

Konu hakkında yorumlarda bulunan MEGSAŞ Genel Müdürü Münir Özpolat, “Bizim bir fiyat politikamız var. Fiyat dengesini ortada tutmak için Malatya Belediyesinin kurmuş olduğu bir şirketiz. Haliyle de bizim sadece satış büfelerimizde ekmek satışları gerçekleştiriliyor. Fiyat dengesini ve kalitemizi ortaya çıkarmak adına biz bunu yapıyoruz. Daha önce de bunlar gündeme gelmiş fakat yıllardır böyle bir şey yapılmamış. Bir de fırıncılar böyle bir şeyde ayağa kalkarlar. Yani karamsarlığa sebebiyet vermiş oluruz. Onun için fırıncıları da bu şeyde rencide etmemek, küstürmemek lazım. Onlar da neticede ticaret yapıyorlar. Haliyle onlar da bir şekilde para kazanmak zorundalar. Bunları zor duruma sokmamak adına böyle bir şeye girmiyoruz. Hatta şunu da belirtmek isterim: Başkanımız bu konuda çok hassas. Bize herhangi bir mahallede muhtarlar büfe istediğinde biz açmıyoruz. Bizim fiyat politikamız ortada. Bugün bunları dengelemek adına kurulmuş bir şirketiz ve kar marcı gütmüyoruz. Onlarla da rekabete girmiyoruz” şeklinde ifadelere yer verdi.

TÜRKAN YILDIZ

Anahtar Kelimeler:
EkmekBakkalMalatyaMegsaşMünir özpolatBusabahmalatya.com
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
120 ARAÇ MAHSUR KALDI
120 ARAÇ MAHSUR KALDI
MEZARI BAŞINDA ANILDI
MEZARI BAŞINDA ANILDI
İMDATLARINA MEHMETÇİK YETİŞTİ
İMDATLARINA MEHMETÇİK YETİŞTİ

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim