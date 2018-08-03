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Bakırköy ve Fatih’te Malatya yoğunluğu

İstanbul’un nüfus yoğunluğu göze çarparken, hangi ilçede kaç Malatyalının olduğu da ortaya çıktı. Buna göre, Bakırköy ve Fatih’te Malatyalılar, diğer memleketlilerden daha yoğun oturuyor.

Bakırköy ve Fatih’te Malatya yoğunluğu

İstanbul’un nüfus yoğunluğu göze çarparken, hangi ilçede kaç Malatyalının olduğu da ortaya çıktı. Buna göre, Bakırköy ve Fatih’te Malatyalılar, diğer memleketlilerden daha yoğun oturuyor.

03 Ağustos 2018 Cuma 12:23
Bakırköy ve Fatih’te Malatya yoğunluğu

İstanbul Avrupa yakasında en çok kiracı yüzde 62 ile Şişli’de. Ev sahipliğinin en yüksek olduğu ilçe ise yüzde 71 ile Çatalca. İstanbul Avrupa Yakası’ndaki ilçelerin memleket dağılımına bakıldığında Sivaslıların öne çıktığı görülüyor.

Hazırlanan ‘Gayrimenkulün Enerjisi’ raporu; mega kentteki toplam taşınma hareketi, kentsel dönüşüm ve yabancıların talebinin yanı sıra bu kez İstanbul Avrupa yakasındaki ilçelerde ev sahipliği durumu ve ilçe sakinlerinin ‘memleketlerini’ de ortaya koydu.

İSTANBULLULARIN DA ÖNÜNDE…

Nüfus yoğunluğu olarak Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Çatalca, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de Sivaslılar ikinci sırada. Sultangazi’de ise Sivaslılar yüzde 10,48 ile İstanbulluların da önünde yer alıyor.

Yine rapora göre Bakırköy ve Fatih’te Malatyalılar; Bayrampaşa, Esenler ve Gaziosmanpaşa’da Kastamonulular; Başakşehir, Küçükçekmece ve Silivri’de Tokatlılar; Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Güngören’de Trabzonlular; Beyoğlu ve Zeytinburnu’nda Giresunlular; Arnavutköy’de Erzurumlular; Beşiktaş’ta İzmirliler; Esenyurt’ta ise Ardahanlılar ikinci sırada bulunuyor. 

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaIstanbulBakırköyFatih
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