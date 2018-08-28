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Bakanlıktan Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilerin bilgi ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzının etkinleştirilmesi amacıyla Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması yürütülüyor.

Bakanlıktan Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması

Tarım ve Orman Bakanlığınca çiftçilerin bilgi ihtiyacının yerinde ve zamanında karşılanması ve tarladan sofraya güvenilir gıda arzının etkinleştirilmesi amacıyla Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması yürütülüyor.

28 Ağustos 2018 Salı 12:38
Bakanlıktan Sertifikalı Tarım Danışmanlığı uygulaması

Bakanlık, 2009 yılından itibaren tarım danışmanlığı hizmeti destekliyor. Destekleme kapsamında bugüne kadar toplamda 624 bin tarımsal işletme hizmet aldı ve 345 milyon TL destekleme ödemesi yapıldı.

2018 yılı tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesi kapsamında Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan ziraat odası ve üretici örgütleri ile serbest tarım danışmanları destekleme ödemesinden faydalanacak. Ziraat odası ve üretici örgütlerinde en fazla 5 tarım danışmanı istihdam ediliyor.

60 MİLYON TL ÖDENEK

2018 yılı bütçesinde tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesi için 60 milyon TL ödenek ayrılmış durumda. Konu ile ilgili Tebliğ çalışması Bakanlık Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülüyor. Bu çerçevede 81 İl Müdürlüğü ile ziraat odası ve üretici örgütleri merkez birliklerinin görüşü alınıyor. Bu görüşler doğrultusunda hazırlanacak Tebliğ yayımlandıktan sonra destekleme ödemelerine başlanacak.

Bakanlık, tarım danışmanlığı konusunda 2018 yılında bazı yeni uygulamaları hayata geçirdi. Bu kapsamda süresinde vize ettirilmeyen ve geçerliliğini kaybeden sertifikaların “vize işlemi” için Yönetmelik değişikliği yapılarak 6 Temmuz 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanması sağlandı. Bu kapsamda hak sahiplerinin başvuruları Bakanlık İl Müdürlüklerince alınıyor. Bakanlık bu uygulamasıyla, tarım danışmanlığı konusunda yaşanan bir sıkıntının önüne geçmiş oldu.
2018’de geçen yılki uygulamadan farklı olarak serbest tarım danışmanları da tarımsal yayım ve danışmanlık desteklemesi kapsamına alındı. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BakanlıkSertifikaTarım Danışmanlığı Uygulaması
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