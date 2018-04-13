Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 24°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
109552
ALTIN
175.978
DOLAR
4.0936
STERLİN
5.8342
EURO
5.0396

BAKANLIK YALANLADI!

Bosna Hersek iddiaları asılsız'Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nişasta bazlı şeker ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur" denildi.

BAKANLIK YALANLADI!

Bosna Hersek iddiaları asılsız'Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Nişasta bazlı şeker ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur" denildi.

13 Nisan 2018 Cuma 15:30
BAKANLIK YALANLADI!

11 Nisan 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Bosna ve Hersek Menşeli Bazı Tarım Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar” ile ilgili olarak bazı medya organlarında çıkan haberler ve bazı siyasetçilerin açıklamaları üzerine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından açıklama yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, söz konusu kararın, Bosna Hersek menşeli bazı tarım ürünlerinin ithalatında uygulanacak tarife kontenjanlarını düzenlenmekte olduğu ifade edildi. Açıklamada, "Tarife Kontenjanı düzenlemesinde, ithal edilecek ürünler dörtlü olarak sınıflandırıldıklarında, birden fazla ürün aynı grup içinde yer alabilmektedir. Bu Karar’daki 02.06 Gümrük Tarife Pozisyonunun, 2018 yılı Türk Gümrük Tarife Cetvelindeki karşılığı ’sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)’ olarak tanımlandığı için listede bu şekilde yer almıştır. Ancak söz konusu Karar kapsamında ithalatın gerçekleştirilmesi, Bakanlığımız mevzuatının imkan verdiği ölçüde gerçekleşebilmektedir. Dolayısıyla listede yer alan sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatlarının, ülkemiz mevzuat kapsamında oluşturulmuş ülke/işletme listeleri ve sağlık/teknik şartları belirleyen düzenlemeler bulunmadığından ithalatının yapılması mümkün değildir" ifadeleri kaydedildi.

"NBŞ İTHALATINA SINIRLAMA GETİRİLMİŞ VE 20 BİN TONLA SINIRLANDIRILMIŞTIR"

Karar kapsamında nişasta bazlı şeker (NBŞ) ithalat kapılarının açıldığına dair kamuoyunu yanlış yönlendirmeye dönük iddiaların da dile getirildiği belirtilen açıklamada, "NBŞ kotasının yüzde 10’dan yüzde 5’e düşürülmesi sonrası ortaya çıkan kota fazlası, kamu fabrikalarını elinde bulunduran Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’ye aktarılmıştır. Böylelikle bir taraftan NBŞ tüketimi sınırlandırılırken, diğer taraftan pancar şekeri üretimi yaklaşık 140 bin ton artırılmıştır. Pancar şekerinde sağlanan bu artış sonucunda, ülkemiz çiftçisi yaklaşık 1 milyon ton daha fazla pancar üretecektir. Bunun yanı sıra, NBŞ ve pancar şekeri ithalatında bugüne kadar uygulanan gümrük vergisi tarifesinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır ve mevcut uygulama aynen devam etmektedir. Bu Karar ile de, 2003 yılı Temmuz ayından itibaren dost ve kardeş ülke Bosna Hersek ile yapılan Serbest Ticaret Antlaşması kapsamında, sıfır gümrük ile yapılabilen NBŞ ithalatına sınırlama getirilmiş ve 20 bin tonla sınırlandırılmıştır. Böylece belirlenen sınırın üzerindeki ithalatlar için yüzde 135 gümrük vergisi uygulanacaktır. Dolayısıyla NBŞ ithalatını artıracak şekilde Bosna Hersek’e izin verildiği yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Aksine NBŞ ithalatına sınırlama söz konusudur" denildi.busabahmalatya.com 

İHA

Anahtar Kelimeler:
BOSNA HERSEKBosna Hersek IddialarıGIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞINBŞ
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Özhaseki’den ABD’nin DEAŞ açıklamalarına tepki
Bakan Özhaseki’den ABD’nin DEAŞ açıklamalarına tepki
Yavru kediyi iki günlük esaretinden itfaiye kurtardı
Yavru kediyi iki günlük esaretinden itfaiye kurtardı
BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI
BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMASI

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim