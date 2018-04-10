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BAKANLIK UYARDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uyardı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerektiğine dikkat çekti.

BAKANLIK UYARDI

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı uyardı.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerektiğine dikkat çekti.

10 Nisan 2018 Salı 17:30
BAKANLIK UYARDI

Mesleki Yeterlilik Belgesinin yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebildiği belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 13 Şubat 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayımlandığı hatırlatılarak, "Yönetmelikle birlikte, ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin güvenli, kayıtlı ve sistematik bir düzende yapılması için önemli bir adım atılmıştır. Önümüzdeki dönemde, tacir ve esnafımızın ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal edebilmeleri için işletmeleri adına Yetki Belgesi almaları gerekmektedir. Yönetmelik uyarınca, halihazırda faaliyette olan işletmelere Yetki Belgesi edinimi için tanınan süre 13 Ağustos 2019 tarihinde sona ermekte olup belgelendirme için tacir ve esnafımızın önünde 1 yılı aşkın bir süre bulunmaktadır. Bu nedenle, süre açısından paniğe kapılmayı gerektirir bir durum söz konusu değildir" denildi.

YALNIZCA MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU TARAFINDAN YETKİLENDİRİLMİŞ KURULUŞLARCA VERİLİYOR

Yetki Belgesinin 13 Mayıs 2018 tarihinden itibaren İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Bilgi sistemi üzerinden işletmelerin bulunduğu yerdeki ticaret il müdürlüklerinden verilmeye başlanacağına dikkat çekilerek şöyle denildi:

"Yetki Belgesi alınabilmesi için ön koşul olan Mesleki Yeterlilik Belgesi ise yalnızca Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilebilmektedir. Ancak, son dönemde esnaf ve tacirlerimizin yetkisiz kişi ve kuruluşlar tarafından arandığı ve kendilerine Mesleki Yeterlilik Belgesi veya bu belge yerine geçen sertifika ve benzerleri ile eğitimin belli bir ücret mukabilinde sağlanacağı yönünde telkinlerde bulunulduğuna dair duyumlar alınmaktadır. Muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi bakımından bu tür yanlış bilgi ve yönlendirmelere itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." busabahmalatya.com 

İHA

Son Güncelleme: 10.04.2018 18:06
Anahtar Kelimeler:
Ikinci El Araç Satışıİkinci El Motorlu Kara Taşıtı TicaretiGÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
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