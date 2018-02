Bakandan RTÜK denetimine ilişkin açıklama

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, internet yayınlarına yönelik RTÜK denetimine ilişkin, "Bugün televizyonlarda sansür mü var? Her program yayınlanabiliyor. Hiçbir şekilde hiçbirinin bir yayını engellenmiyor. Televizyon yayıncılığında her ne ki normalse, her ne ki yapılabiliyorsa aynı şeyin internet yayıncılığında da yapılabilmesini istiyoruz." dedi.