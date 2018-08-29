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Bakandan konut müjdesi

Emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerini bir araya getirerek vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmaları için hayata geçirilecek olan tarihi kampanyanın tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

Bakandan konut müjdesi

Emlak sektörünün önde gelen kuruluş ve şirketlerini bir araya getirerek vatandaşların daha uygun koşullarda konut sahibi olmaları için hayata geçirilecek olan tarihi kampanyanın tanıtım toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla gerçekleştirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 12:35
Bakandan konut müjdesi

Emlak sektörü Türkiye'nin geleceğine ve güçlü ekonomisine olan güveninin göstergesi olarak yeni bir tarihi kampanyaya imza attı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla konut sektöründe hayata geçirilecek olan kampanyayı açıkladı.

“YÜZDE 10 İNDİRİM YAPILACAK”

Toplantıda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, konut sektöründeki kampanya ile birlikte projelerin satış fiyatı üzerinden yüzde 10 indirim yapılacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Kampanyanın özü şu; projelerin satış fiyatı üzerinden bir kere başta yüzde 10 indirim yapılacak. Yani 500 bin liraysa buna yüzde 10 indirim yapılacak 450 bin liraya fiyat inecek. Minimum yüzde 10 peşinat alınacak. Ancak bu peşinatla alakalı, bugün dövizde veya altında yatırımını değerlendiren vatandaşımızla alakalı şöyle bir durum söz konusu, altını ve dövizi bugünkü kurdan neyse bu kur bir kenara koyulacak ve süreç içerisinde diyelim ki dövize veya altına artış geldi, bu artış kadar daire fiyatından bedel düşülecek. Dolayısıyla hiç kimsenin şu saatte dövizini, altınını kenarda tutmasını gerektiren bir durum söz konusu değil. Buradaki artışın verdiği peşinat kadar yansıması daire bedelinden düşülecek. Yine 12’inci ve 24’üncü aylarda yüzde 15’lik ara ödemeler söz konusu geriye kalan 120 aylık tutar içinse aylık 0,98 vade farkıyla yüzde 60’lık kısım için banka ve kefil olmadan yüklenicilerimiz kendi bünyesinde kredilendirme yapacaklar. Dairenin totaline baktığımızda yaklaşık yüzde 84 vade farkına geliyor. Yani bugün faiz oranlarının yüzde 2’lerde olduğunu düşünürseniz yine çok büyük bir fedakarlık var.”

“KAMPANYA 31 EKİM’E KADAR SÜRECEK”

Kampanyanın 31 Ekim 2018 tarihine kadar süreceğini söyleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, kampanyanın 100 bin konutu kapsadığını belirterek, “Kampanya 29 Ağustos'ta başlayacak. 31 Ekim'e kadar sürecek. Bu kampanya 100 bin konutu içeriyor. 100 bin konutta da kota var. Yani yaklaşık yüzde 25'i kadar. Tabi bunu inşallah sektör temsilcilerimiz arttıracaktır. Bugün buradan sözünü alırız inşallah. Şu anki kampanya şartları 100 bin konut ve bunun yaklaşık yüzde 25'i diye düşünebiliriz” dedi. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
BakanKonut Müjdesi
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