BAKANDAN KANDİL MESAJI

''Üç aylar içerisinde idrak edeceğimiz Miraç Kandiline erişmenin sevinç ve mutluluğunu hep birlikte yaşamaktayız.

Rahmet ve mağfiret iklimi olan, merhamet kapılarının sonuna kadar açıldığı Miraç, Sevgili Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'in ihsan ve ikram dolu mucizevi bir yolculukla Cenab-ı Hakk’ın yüksek huzuruna kabul edildiği kutlu yolculuktur.

Gönüllerimizin müstesna bir coşku yaşadığı bu mübarek gecede, miracın anlam ve ruhundan mahrum kalmayalım, kendimize ve çevremize karşı sorumluluklarımızı bir kez daha hatırlayalım.

Bu duygu ve düşüncelerle; Miraç Kandili’ninmilletimize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz eder, hemşerilerimin ve İslam Aleminin kandilini tebrik ederim.'' (Bülten)busabahmalatya.com