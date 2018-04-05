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BAKANDAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

BAKANDAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci 5 Nisan Avukatlar Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

05 Nisan 2018 Perşembe 16:48
BAKANDAN AVUKATLAR GÜNÜ MESAJI

Gümrük Ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci  yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi.
''Gelişmiş ve ileri bir demokrasiye ulaşmasının yolu adaletin tesisi ve adil olarak dağıtılmasıdır. Demokratik ülkelerde, hukukun evrensel ilkelerine saygı, hak arama yollarının açık tutulması, kanun önünde eşitlik, bireysel hak ve özgürlüklerin korunması temel değerlerdir. Ülkemiz de son dönemlerde gerçekleştirilen reformlarla 2023 hedeflerini gerçekleştirme yolunda insan hak ve özgürlüklerinin genişletilmesinden, adalete sağlanmasına kadar önemli reformlara imza attı. Devletimiz vatandaşlarımızın refahı, huzuru ve emniyeti ile adaletin en iyi şekilde tesisini sağlamak amacıyla çalışmaktadır.Türkiye'nin 2023 hedefleri doğrultusunda ilerlemesinde adalet kurumlarımızın yanında temel hak ve hukukun, savunulmasında büyük sorumluluğu olan avukatlarımız hayati önem taşımaktadır. Avukatlarımız hukuk devletinin olmazsa olmazı ve savunma mesleğinin temsilcileri olarak hak ve hukukun savunucularıdır. Bu vesileyle; “Adalet Mülkün Temelidir” anlayışıyla, adil yargılanma hakkının ve adaletin gerçekleşmesi için çalışan, hukuk sistemimizin vazgeçilmez unsurlarından vatandaş -devlet ilişkilerinin yürümesi için çalışan, birlikte omuz omuza yürüdüğümüz ve içinde yer almaktan gurur duyduğum avukatlık mesleğini icra eden tün avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü’nü kutluyorum.'' (Bülten) busabahmalatya.com 

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