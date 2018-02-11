Bakan Soylu şehit babasının kolundan hiç ayrılmadı

Zeytin Dalı Harekatı’nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın Adıyaman’daki cenaze törenine katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit babasının kolundan hiç ayrılmadı.

Afrin’de devam eden operasyonda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan’ın cenazesi sabah saatlerinde helikopterle Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi’ne getirildi. Eyüp, Esra ve Ecrin isimli üç kardeşi bulunan Şehit Sarıaslan’ın cenazesi tören öncesinde son kez baba ocağına götürüldü. Buradan tören alınana getirilen şehidin cenazesine sarılan yakınları gözyaşları döktü. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu şehit babası İmam Sarıaslan’ın koluna girerek, ona destek olmaya çalıştı. Cenaze törenine binlerce kişi katıldı. Şehit Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan, Adıyaman Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından tekbirler eşliğinde Suvarlı Belde Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

Cenazeye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, milletvekilleri Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat, Mehmet Erdoğan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor, Adıyaman Garnizon Komutanı Albay Davut Kulalar, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Besni Kaymakamı Ahmet Gençer, kamu kurum ve kuruluş müdürlerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.