Bakan Özhaseki’den ABD’nin DEAŞ açıklamalarına tepki

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, “ABD’nin başındaki zat durmadan, ‘IŞİD’e odaklanalım’ diyor. Çocuk kandırır gibi, aklımızla alay eder gibi orayı göstererek, ‘kuşa bak’ misali, o senaryoya devam ediyorlar” dedi.

Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş’ta Çevre ve Şehircilik Çalıştayı öncesi il ve ilçe müdürlüğü hizmet binası açılışını yaptı.

Hizmet binası açılışı öncesi konuşan Bakan Özhaseki, Türkiye’nin yıllarca FETÖ, DEAŞ ve PKK gibi sorunlarla uğraştığını söyledi. Türkiye’nin Afrin’de yürttüğü Zeytin Dalı Harekatı’nı hatırlatan Bakan Özhaseki, binlerce teröristin etkisiz hale geldiğini ancak bir tek sivilin zarar görmediğini belirtti. Bakan Özhaseki, “PKK gibi bir belayla uğraşırken, bir taraftan da FETÖ gibi bir belayla uğraşırken, dünyanın uydurmuş olduğu bir proje olan DEAŞ ile uğraşırken, bir taraftan da batının bize karşı uygulamış olduğu bir ambargo ve boğma hareketinden kurtulup açığa çıkma içerisindeyiz. Hamdolsun, bu konularda başarılıyız. DEAŞ diye IŞİD diye bir örgütten bahsediliyor ya ‘proje örgüt’. Sakalı uzattırıyorlar IŞİD’ci oluyor, sakalı kestiriyorlar PYD’ci oluyorlar. Onu bahane ediyorlar ve orada toplanıyorlar. Bunun bahanesi işte IŞİD dedikleri DEAŞ dedikleri bu örgüt. İslam tarihinin hiçbir bölümünde gerek mezhebi akımlar içinde, gerekse tasavvufi akımlar içerisinde, gerekse itikadi akımlar içerisinde IŞİD diye bir örgütün yeri yok. Nereden çıktı bunlar? Kendileri uydurdular besliyorlar" diye konuştu.

ABD’nin DEAŞ söylemlerini eleştiren Bakan Özhaseki şunları söyledi:

"Hâlâ, ABD’nin başındaki zat durmadan ‘efendim IŞİD’e odaklanalım’ diyor. Çocuk kandırır gibi, aklımızla alay eder gibi orayı göstererek, ‘kuşa bak’ misali o senaryoya devam ediyorlar. Bir taraftan da bunlara kafalar kestiriyorlar, eller kollar kestiriyorlar. Vahşi bir yapıyı tüm dünyaya lanse ederek, ‘sakın ha sakın Kur’an okumayın’ diyorlar. Bu arada da, yüz yılda bir olabilecek iki yüz yılda bir olabilecek haritalar çizilirken, Türkiye’yi de dışında tutmaya çalışıyorlar ama hamd olsun, biz oraya gittik gücümüzü gösterdik. Tüm dünya parmak ısırdı. 4 binden fazla teröristi yere gömdük ama bir tek sivile zarar vermedik. Orada yıllardır yapmış oldukları hazırlıkları başlarına geçirdik. Hepsi hayretler içinde kaldı. Çünkü büyük demirler ile çimentolarla orada tüneller kazıp hazırlıklar yapmışlar. Nasıl olur da, ‘Türk askeri geldi buraları fethetti’ diyerek şaşkınlık içindeler. Batının bize karşı tepkisini anlıyoruz ama içeride muhalefet yaptığını zannedenlerin böyle bir milli tavır karşısında bize olan tavrını anlamakta güçlük çekiyoruz” dedi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası açılışına, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, AK Parti milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer ilgililer katıldı.