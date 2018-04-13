Bakan Özhaseki: “Doğuda 70 bin ev terör nedeniyle zarar gördü”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, doğu ve güneydoğuda terör nedeniyle 70 bin evin zarar gördüğünü belirterek, yaraları sarmak için binlerce ev yapıp teslim ettiklerini açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kahramanmaraş’ta düzenlenen Çevre ve Şehircilik Çalıştayı’na katıldı.

Bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere kentte bulunan Bakan Özhaseki, Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen çalıştayda kentsel dönüşüm ve yeni imar ile ilgili konuştu.

Son yüzyılda şehir planlamalarının geç yapıldığını ve ideolojik belediyeciliğin ortaya çıktığını söyleyen Bakan Özhaseki, “Bir tarafta sağlıksız kentlere, diğer taraftan da kimliksiz kentlere sahip olmuşuz” dedi.

Japonya’da yaşanan depremler sonrası insanların rahat bir şekilde hayatlarını devam ettirdiğini hatırlatan Özhaseki, herkesin kendisini sorgulaması gerektiğini vurguladı. Özhaseki, “Çok eski şehirlere sahibiz, kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Bin yıldır bu vatan üzerindeyiz. Selçuklu ve Osmanlı medeniyeti gibi iki büyük medeniyet kurmuşuz. Ama son yüzyıl içinde sıkıntılı bir durumumuz var. Şehir planlamalarımızı çok geç yapmışız, ideolojik bir belediyecilik çıkmış ortaya. Göçler de üstüne gelince hazırlıksız yakalanmışız ve şehirlerimizin etrafı gecekondularla dolmuş. Bir tarafta sağlıksız kentlere sahip olmuşuz, bir taraftan da kimliksiz kentlere sahip olmuşuz. Sağlıksız, çünkü en ufak depremde yerle yeksan olacak evler var. Japon, deprem olduğunda uykusu sırasında sağa sola dönüp uyumaya devam ediyor ve bizim garip de kendisini sokaklara atıyorsa burada acı acı gülünecek bir olay vardır. Neden bu haldeyiz? Bunu kendimize sormamız lazım. İki tane durum var, birisi zemin diğeri de üstteki yapı malzemesi. Bunları biliyoruz ama biz işimizin geldiği yere işimizin geldiği gibi ev yapıyoruz. Sonra da bela gelince, ’eh Allah’ın takdiri canım.’ Sümme haşa Cenabı Allah ile alay mı ediyoruz? Kentsel dönüşümün ana maddelerini tek tek yazdık, yazıyoruz” dedi.

İmar konusunda yeni prensiplerin oluşturulduğunu müjdesini veren Özhaseki, 2000 yılından önce yapılan binaların depreme dayanıksız, 2000 yılından sonra yapılan binaların ise depreme dayanıklı olduğunu söyledi. Bakan Özhaseki, “İmar ile ilgili yeni prensipleri yazdık ve bakanlar kurulunda sunumlar yaptık. Cumhurbaşkanımıza arz ettim inşallah önümüzdeki dönemde çıkacak ve yepyeni bir dönem başlayacak. 2000 yılından sonra yapılan binalar kendini emniyette hissedebilir, eğer malzemeden çalmadılar ise ve gidip lüzumsuz belgelerle binanın zeminini sağlam yapmadılarsa. Standartlara uygun yaptılar ise herkes rahat rahat, deprem geldiğinde Japonya’daki vatandaş gibi sağa sola dönerek uykusuna devam edebilir. Ama 2000’li yılların öncesine yani eski yönetmeliklere göre yapılan evlerde oturanların şöyle bir kendisini gözden geçirmesi lazım. Vatandaşın da geçirmesi lazım, belediyelerin de kendisini gözden geçirmesi lazım. Belediye başkanları arkadaşlarımızın mevzi mevzi, hangi semtlerin dönüştürülmesi gerekiyorsa, bakanlığımızla temasa geçip çok ciddi bir şekilde dönüşümlerin yapılması gerek” diye konuştu.

“Doğuda terörden zarar gören 70 bin evi yeniden imar ettik”

Bakan Özhaseki, Türkiye’nin doğusunda bulunan bazı illerde terör nedeniyle 70 bin civarında evin hasar gördüğünü söyledi. Özhaseki, “Orada 70 bin ev hasarlıydı, bunun 30 bin civarı yakılmış yıkılmış durumdaydı. Diğerleri ise ufak tefek tamiratlarla yapılacak durumdaydı. Bakanlık olarak biz görevliyiz gittik, uğraştık. Orada şunu gördük, vatandaşın suçu günahı yok, teröristler o mahalleleri sardığında biz vatandaşa dedik ki, ‘evlerden çıkın bu teröristlerin canını okuyacağız.’ Teröristler vatandaşları bırakmak istemedi, onları siper yapmak istiyor. Çocukları öne koyup onlar vurulsun istiyorlar. Vatandaş çekildi geriye, biz teröristleri temizledik ama evleri mahvoldu. Dışarıda çadırlarda, sağda solda akrabalarının evlerinde binlerce insan var. Devletin iki tane eli var, birisi kudret diğeri de şefkat eli. Kudret eli bu namussuzlara vurdu, şimdi düşen bize gidip o yaraları sarmak. Binlerce ev yaptık teslim ediyoruz. Gelecek hafta yine Şırnak, Cizre ve o bölgeye gideceğim ve oradaki evleri teslim etmeye devam edeceğiz. Ama emin olun oradaki insanların gözündeki mutluluğu gördüğünüzde veya konuştuğunuzda direk şunu söylüyorlar, ‘ne olur bu namussuz adamlar bir daha buraya gelmesinler.’ Bu sıkı duruşu devam ettirmemiz lazım, tertemiz oldu oralar. Allah bizlere bir daha terör belası vermesin, Kahramanmaraş’ımıza yaklaştırmasın” şeklinde konuştu.

Çalıştaya; Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ile çok sayıda vatandaş katıldı.