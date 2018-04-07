Bakan Osman Aşkın Bak’tan gençlik merkezine ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İzmir’de yapımı devam eden gençlik merkezini ziyaret ederek, çocuklarla sohbet etti.

Bir dizi etkinlik ve ziyaretler için dün İzmir’e gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Karabağlar Gençlik Merkezini ziyaret etti. Yapımı devam eden ve spor kompleksi olan merkezde incelemelerde bulunan Bakan Bak, yetkililerden bilgi aldı.

Çocukların yoğun ilgisiyle karşılanan Osman Aşkın Bak, her biriyle tek tek fotoğraf çektirdi. Çocuklarla sohbet eden Bakan Bak, derslerini aksatmadan spor salonunda gönüllerince oynayabileceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yaptığı kısa gezinin ardından gençlik merkezinden ayrıldı.