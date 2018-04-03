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Bakan İsmet Yılmaz’dan Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Karabük’te toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017’de Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde AK Parti Karabük...

Bakan İsmet Yılmaz’dan Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Karabük’te toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017’de Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde AK Parti Karabük...

03 Nisan 2018 Salı 17:47
Bakan İsmet Yılmaz’dan Aybüke öğretmenin ailesine ziyaret

Karabük’te toplu açılış törenine katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2017’de Batman’da şehit edilen müzik öğretmeni Aybüke Yalçın’ın ailesini ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, beraberinde AK Parti Karabük Milletvekili ve TBMM Eski Başkanı Mehmet Ali Şahin ve Karabük Valisi Kemal Çeber ile birlikte Aybüke öğretmenin Safranbolu ilçesinde bulunan evine ziyaret gerçekleştirdi.

Baba Sadık Yalçın, misafirleri evinin girişindeki yolda karşıladı. Daha sonra beraber eve geçen heyet, anne Zehra Yalçın ve dede Ömer Gümüşçü ile görüştü. Ziyaretin anısın Aybüke öğretmenin annesine Bakan Yılmaz tarafından Kur’an-ı Kerim hediye edildi. Bakan Yılmaz, aileye öğrenciler tarafından yapılan Bakara Suresi’nin 154. Ayetinin el işlemesinin yer aldığı tablo hediye etti.

Bakan ve beraberindekiler tekrar taziyelerini bildirirken ziyaret basına kapalı olarak devam etti. Bakan daha sonra Safranbolu ilçesindeki okul ziyaretlerini gerçekleştirecek.
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