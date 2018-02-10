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Bakan Fakıbaba: 'Et ithalinin en önemli sebebi anaç olmaması'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili, “Et ithal etmemizin en önemli sebebi anaç hayvanların olmaması. Bu projeyle anaç hayvan sayımızı artıracağız” dedi.

Bakan Fakıbaba: 'Et ithalinin en önemli sebebi anaç olmaması'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüşleri sağlamak için 300 koyun ve asgari ücret maaş projesiyle ilgili, “Et ithal etmemizin en önemli sebebi anaç hayvanların olmaması. Bu projeyle anaç hayvan sayımızı artıracağız” dedi.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 16:42
Bakan Fakıbaba: 'Et ithalinin en önemli sebebi anaç olmaması'

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, köye geri dönüş projesi kapsamında destek olarak verilecek 300 koyun ve asgari ücret maaşla ilgili açıklamalarda bulundu. Bolu Valiliği Abant Toplantı Salonu’nda projenin amacı ve kimlere verileceğine yönelik önemli açıklamalar yapan Fakıbaba, projeyle birlikte et ithalinin de önleneceğini belirtti.

“Büyükbaş ve küçükbaş teşvikleri olacak”
Köye geri dönüş desteği olarak verilecek 300 koyunun bir başlangıç olduğunu ifade eden ve et ithalini anaç yetiştirilmemesine bağlayan Bakan Fakıababa, “500 bin anaç koyun diyoruz. Bu sayı 5 yıl sonra ez az 5 milyon olacak. İthalatı durduracağız derken bunun belirli sebeplerine bakıyoruz. Neden et ithal ediyoruz? Genelde insanlarımız kolay yoldan para kazanmaya kaçıyor. Besi yapmak daha basit geliyor. Beside bir bakıyorsunuz bir yılda iki kez para kazanabiliyorsunuz. Anaç yetiştirmek en azından 18 ayınızı alıyor. Bu çok önemli bir tespit. Bir hekim olarak hastalık varsa önce sebebine bakmanız lazım. Bizim et ithal etmemizdeki en önemli sebep anaç olmaması. Ana olmadığı için çocuk yok. Biz bunları artırmayı hedefliyoruz. Bu sene özellikle büyükbaşlarda düve küçükbaşlarda da anaç koyun teşviklerimiz olacak” dedi.

“İthalat önlenecek, ihracatın önü açılacak”
Projeden yararlanan vatandaşların asgari ücretin üzerinde para kazanacaklarını ancak bu rakamların açıklanmasının şu an için doğru olmadığını belirten Fakıbaba, “Vatandaşlarımız asgari ücretini gidip de şehirde arayacağına, hastanede temizlik işçisi olacağına, doğayla baş başa, tertemiz havada, kendi sütünü, tereyağını yapıyor. Asgari ücretin çok çok üzerinde bir gelir elde ediyor. Hem kendini kalkındırıyor, hem ülkeyi kalkındırıyor, hem ithalatı önlüyor hem de ihracatın önünü açıyor” şeklinde konuştu.

“Herkese bedava koyun yok”
Proje kapsamında herkese koyun verilecek diye birşeyin olmadığını ve bazı kıstasların olduğunu kaydeden Bakan Fakıbaba, “Bu proje herkese bedava koyun verilecek anlamına gelmiyor. Bizim düşüncemizde herkese verelim değil. Merası olacak, barınağı olacak, bu işle iştigal etmiş olacak, kredibilitesi olacak. Herkese vereceğiz diye bir kaide yok. Bizim amacımız anaç hayvan sayısını artırarak, hayvan sürümüzün sayısını artırmaktır. Burada hem büyükbaşta hem de küçükbaşta bunu yapacağız. Bizim amacımız şu anda 45 milyon olan küçükbaş hayvan sayısını istediğimiz seviyeye getirmek, 16 milyon olan büyükbaş sayımızı da bir seviyeye getirmek. Bunu için de bu işi bilen, yapan, bu işle iştigal eden, ahırı olan kişilere destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Bakan Fakıbaba, ithalatı bu projelerle önleyeceklerini söyleyerek, “Geldiğimiz günden beri ithalatı önleyeceğiz diyoruz. İşte bunlarla önleyeceğiz. Hayvanı besleyerek değil, hayvanı çocuk doğurtarak, çocuğu büyüterek, dişilerini tekrar doğuma ayırarak, erkekleri de belirli bir yaştan sonra yeterli et miktarını elde ettikten sonra kasaba göndererek et ihtiyacımızı karşılayacağız” dedi.

İHA

Son Güncelleme: 10.02.2018 16:44
Anahtar Kelimeler:
Et IthaliTarım Ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref FakıbabaGıda
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