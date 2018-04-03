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Bakan Elvan: "Nükleer santralde güvenlikle ilgili en ufak kaygımız söz konusu değil"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin temelinin atılmasına ilişkin Türkiye için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük projesinde temel atıldı. Bu nükleer santral Rusya’daki en modern...

Bakan Elvan: "Nükleer santralde güvenlikle ilgili en ufak kaygımız söz konusu değil"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin temelinin atılmasına ilişkin Türkiye için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük projesinde temel atıldı. Bu nükleer santral Rusya’daki en modern...

03 Nisan 2018 Salı 17:47
Bakan Elvan: "Nükleer santralde güvenlikle ilgili en ufak kaygımız söz konusu değil"

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Akkuyu Nükler Güç Santrali’nin temelinin atılmasına ilişkin Türkiye için tarihi bir günü yaşadıklarını belirterek, "Türkiye’nin en büyük projesinde temel atıldı. Bu nükleer santral Rusya’daki en modern nükleer santralden daha modern bir nükleer santral olacak. Bu santral 100 yıl yaşayacak. Güvenlik açısından en ufak bir kaygımız söz konusu değil" dedi.

Türkiye’nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı. Törenin ardından Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Akkuyu’da açıklamalarda bulunan Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyledi. Çok heyecanlı bir gün yaşadıklarını kaydeden Elvan, "Bugün insan konuşurken bile ne söyleyeceğini unutuyor. Böyle heyecanlı bir ortamı yaşıyoruz. Mersin için Türkiye için tarihi bir gün. Türkiye’nin en büyük projesi. 20 milyar dolarlık devasa bir projesi burada gerçekleştiriliyor. Bu projeyle Mersin’imizin önü açılacak, Türkiye’mizin önü açılacak. Aşağı yukarı 10 bin kardeşimiz inşaat aşamasında çalışacak. 3 bin 500 kardeşimiz işletme aşamasında çalışacak ama ilave on binlerce kardeşimize iş imkanı sağlanacak. Bu nükleer santralle ilgili yan sanayi gelişecek. Yeni sektörler ortaya çıkacak. Buralarda on binlerce kişi istihdam edilecek. Rusya’da böyle bir santrali bir yere kurmuşlar. Orada o dönem 3 bin kişi yaşıyormuş ama santral kurulduktan sonra 30 bin kişi yaşamaya başlamış. Yani istihdama çok önemli katkısı olan bir proje. Putin’in de ifade ettiği gibi atom enerjisine adım atmış olan bir Türkiye söz konusu. Güvenlik konusu zaman zaman gündeme getiriliyor. Özellikle Rus yetkililerle görüştüğümde şunu ifade ettiler. Rusya’daki en modern nükleer santralinden daha modern bir nükleer santral inşa ediyoruz. Son derece güvenli bir nükleer santral, en ufak bir tereddüt oluşmayacak bir nükleer santral. 100 yıl yaşayacak bir nükleer santral. O açıdan en ufak kaygımız söz konusu değil. Ancak bölgenin sosyoekonomik gelişimi açısından da önemli bir proje" diye konuştu.

Burada yeni iş alanlarının oluşacağının altını çizen Elvan, "Yine diğer bazlı sektörlerde ciddi gelişme olacak. Alt yapılarda ciddi iyileşme olacak. Bu bölgeyi artık cıvıl cıvıl göreceğiz. Birçok insanın yaşadığı, istihdam edildiği, aş ve işin üretildiği bir bölge olarak göreceğiz. O açıdan son derece mutluyuz. Bir başka mutlu yönümüz, 35 mühendisimiz şu anda Rusya’dan geldiler. Türk mühendislerimiz bunlar. Bu santralde çalışacaklar, bunun sayısı artacak, 200’ün üzerine çıkacak. Kendi mühendislerimizle, kendi teknisyenlerimizle, kendi işçilerimizle inşallah Türkiye’nin önünü açacak, Türkiye’yi daha iyi noktalara getirecek bir projenin adımını somut olarak atmış bulunuyoruz. Sahada çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor. 750 civarında işçi çalışıyor. İnşallah önümüzdeki yılın ilk aylarında ilk makine aksamı buraya gelmiş olacak. Çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Özellikle Rus yetkililer bizim müteahhitlerimizden, işçilerimizden memnunlar. Rus yetkililer kendi ülkelerine yaptıkları üretimin 4 katını burada yaptıklarını ifade ettiler. Bu beni de gururlandırdı" ifadelerini kullandı.
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