Bakan Çocukları Unutmadı

Tüfenkci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Bağımsızlığımızın ve demokrasimizin güvencesi olan TBMM’nin açılışının ve tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş tek bayram olan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 98. Yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz.

Ulusal bağımsızlık mücadelemizin en zorlu dönemlerinde milletimizin hizmet kapısı olan Türkiye Büyük Millet Meclis’imiz, milli egemenliğimizin kalbinin attığı en yüksek çatı olmuştur.

Temellerinin atıldığı 23 Nisan 1920’den bu yana sürekli gelişme ve kalkınmaya güçlenen cumhuriyetimiz, yüce milletimizden aldığı güçle, büyüyen ve gelişen ekonomisiyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 100. yaşında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden birisi olma hedefiyle emin adım ilerlemektedir. Ülkemiz, sahip olduğu güçlü demokrasisi ile coğrafyasına yön vermeye ve tüm dünyaya örnek olmaya devam edecektir. Geleceğin teminatı çocuklarımız, 23 Nisan 1920 ruhunu, barış, kardeşlik ve beraberlikle çağın gerektirdiği bilgiyi irfanla buluşturacak, büyük Türkiye’yi inşa edecektir.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geleceğin güçlü Türkiye’sinin mimarları olan çocuklarımıza armağan edilen bu anlamlı gün dünya çocuklarını barış, kardeşlik ve birlik vurgusuyla bir araya getirmiştir. Bu vesileyle; çocuklarımız için şehitlerimizin bizlere miras bıraktığı cennet vatanımızı, en güzel şekilde gelecek nesillere taşımak, çalışarak ve üreterek ülkemizi güçlendirmek ortak gayemizdir.

Bu duygularla; cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ülkemizin birliği ve bekası için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, geleceğimizin teminatı tüm çocuklarımızın ve aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını tebrik ediyor; bayramın tüm dünya çocuklarına mutluluk getirmesini temenni ediyorum.(Bülten)busabahmalatya.com