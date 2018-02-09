Bakan Çavuşoğlu: “Bu teröristleri sınırımızda temizlemezsek, yarın Türkiye’nin başına bela olur”

İSTANBUL (İHA) – Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’nin Afrin bölgesindeki Zeytin Dalı Harekatı’nın önemine vurgu yaparak “Biz bugün bu tehdidi bertaraf etmezsek, bu teröristleri sınırımızda ve sınırımızın ötesinde temizlemezsek, yarın Türkiye’nin başına bela olur ve daha büyük tehditler oluşur” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Dış Politika Vizyonu başlıklı programda üniversite öğrencileri ile Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü’nde bir araya geldi. Hürriyet ve Adalet Derneği’nin düzenlediği programda Türkiye’nin dış politikada yaşadığı gelişmeler tartışıldı.

“Uluslararası ilişkilerin temel felsefesi, sürekli düşman da yok, sürekli dost da yok”

Programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Bir taraftan içinde bulunduğumuz coğrafyada diğer taraftan dünyadaki gelişmeleri, dinamikleri iyi okumaya gayret ediyoruz. Bu çerçevede de gereken esnekliği gösteriyoruz. Bazen bize ’Bugün kötü dediğinize, yarın iyi diyorsunuz ya da bugün iyi olduğunuzla yarın kötü oluyorsunuz’ diyorlar. Uluslararası ilişkilerin temel felsefesi budur, sürekli düşman da yok, sürekli dost da yok. Mayınlı arazide düz yürürseniz, ölürsünüz, gerekli esnekliği göstermeyi ve manevraları yapmasını bileceksiniz. Bazen yumuşak gücünüzü göstereceksiniz bazen de sert gücünüzü. Bazen ikisinin sentezini yapıp uygulamada da bunu tüm dünyaya göstereceksiniz” dedi.

“Bu teröristleri sınırımızda temizlemezsek, yarın Türkiye’nin başına bela olur”

Afrin bölgesinden YPG tarafından sürekli roketler geldiğini ve insanlarımızın şehit olduğunu hatırlatan Bakan Çavuşoğlu, “Biz bugün bu tehdidi bertaraf etmezsek, bu teröristleri sınırımızda ve sınırımızın ötesinde temizlemezsek, yarın Türkiye’nin başına bela olur ve daha büyük tehditler oluşur. Bunların arkasında bunları destekleyenler var. Sadece ABD’nin silah vermesinden bahsetmiyorum. DEAŞ’a karşı Fırat Kalkanı Operasyonu’nu başlattığımız zaman hiçbir ülke bize ’Ne olur sivillere dikkat edin, ne olur bir an önce bitirin. Niye girdiniz?’ demedi. Ama YPG/PKK’ya karşı operasyon başlattığımız zaman ’Tamam güvenlik endişenizi anlıyoruz ama şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Kısa sürsün. Aman siviller’ Bir de kara propaganda yapmaya başladılar. Peki, ABD, YPG ile Rakka’ya girerken, oradaki siviller ölürken hassasiyetinizi neden gösteremediniz de şimdi Türkiye, kendine yönelik bir terör örgütünü yok ederken hassasiyet göstermeye çalışıyorsunuz? Hem de dünyada bu konuda en hassas ülkeye bu konuda hatırlatmalarda bulunuyorsunuz” diye konuştu.

“Terör örgütleriyle içeride de dışarıda da mücadele etmek bizim dış politikamızın önceliklerindendir”

Türkiye’nin dış politikasının temel anlayışının ulusal çıkarları korumak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Terör örgütlerinin her türlüsüyle içeride olduğu gibi dışarıda da mücadele etmek bizim dış politikamızın önceliklerinden biridir. PKK, DEAŞ, FETÖ hiç fark etmez. Bugün FETÖ nerede, hangi ülkede olursa olsun peşini bırakmıyoruz. Okullarının devralınması konusunda, derneklerinin kapatılması, uluslararası örgütler nezdindeki statülerinin sonlandırılması gibi her alanda mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.