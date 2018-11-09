Bakan, başvuru dosyasını İl Başkanlığına teslim etti

Parti binasında düzenlenen programda konuşan aday adayı Ali Bakan, Türkiye'nin 31 Mart 2019 tarihinde çok önemli bir mahalli seçimleri gerçekleştireceğini belirterek, “Cumhurbaşkanımız başkanlığında Ak Parti’miz kurulduğu günden bu güne kadar girmiş olduğu tüm seçimlerde Türkiye’de ve Malatya’da birinci parti olarak çıkmıştır. Malatya’mız da bu seçimlerin tamamında AK Parti’ye çok büyük destek vererek Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Bizler de yapılacak bu seçimde Cumhurbaşkanımızın yanında yer almak ve yükünü hafifletmek için İnşallah var gücümüzle çalışacağız. Malatya’yı Türkiye’de bu güne kadar olduğu gibi AK Parti’nin kalesi olarak devam etmesi için mücadele edeceğiz” ifadelerin eyer verdi.

Görev verilmesi durumunda Malatya’yı en iyi şekilde temsil edeceklerini dile getiren Bakan, “Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın ne kadar büyük bir görev ve sorumluluk gerektirdiğinin bilincindeyiz. Görevimizin ne kadar zor ve mesuliyet gerektirdiğini biliyorum. Şunu söylemek isterim ki Allah nasip eder ve bize görev verilirse AK Parti Genel Merkezimizle çok kıymetli milletvekillerimizle, il ve ilçe başkanlıkları, kadın kolları, gençlik kolları, mahalle temsilcileri, delege ve üyelerimizle uyumlu bir şekilde güzel Malatya'mıza hizmet edeceğiz. Bu manada sloganımız hak, adalet, eşitlik, ehliyet ve liyakattır. İşte bunun için Malatya’da ve Malatya dışındaki tüm hemşehrilerimizle devamlı istişare halinde bulunarak, Malatya'nın üniversitelerimiz başta olmak üzere siyasal, sosyal ve ekonomik tüm bileşenleri ile yani Ortak Akıl ile Malatya’yı yöneteceğiz. Rengi, dili, dini, ırkı ne olursa olsun dünyadaki tüm mazlum ve mağdur insanların umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımızın bize hedef gösterdiği Gönül Belediyeciliği’ni inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

İl Başkanı Koca, ise Bakan’a başarılar dileyerek dosyayı teslim aldı.