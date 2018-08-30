Bakan Albayrak’a destek

Konuyla ilgili açıklama yapan Asrın İşadamları Derneği Malatya Şube Başkanı Aziz Özel, bu konuyu dernek olarak birçok kez gündeme taşıdıklarını belirterek, “Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından bugün itibari konunun gündeme getirilmesi ve uygulamaya geçirileceği haberinin memnuniyetle karşılıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak dün Paris dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "AVM’lerdeki dükkanlarda, gayrimenkullerde döviz ile kiralama ve satışın önüne geçmek için gerekli adımları en kısa sürede atacağız. Bunu en kısa sürede Meclise getireceğiz. Bu konuyla ilgili toplumda da zaten ciddi bir talep var. Detayları, hukuki süreçleri çalışılıyor şu an" ifadelerini kullanmıştı. busabahmalatya.com