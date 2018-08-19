Bahri'de yollar asfaltlandı

Bahri Mahallesi’nde asfalt çalışması devam ediyor. Mahalle sakinlerinde Hasan İngün ise, “Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Eskiden kar çamurda çizmeler ile geziyorduk. Şu anda asfaltı gördük” ifadelerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Hatice Kav da, “Her yer mis gibi oldu. Eskiden yollarımız çamurdu. Şimdi her yer mis gibi oldu” dedi.

“BÖYLE BİR HİZMET YOK”

Mahallede rahat top oynayabildiklerini belirten Yusuf ve Hakan Doğan da, “Eskiden burada hep top oynuyorduk ve toprak olduğu için patlıyordu. Asfalt olduğu için rahatça top oynuyoruz. Selahattin Gürkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Eskiden taş, topraktı ve çamur oluyordu. Yollar hep kapanıyordu. Teşekkür ederiz Başkanımıza” derken, Osman Avcı ise, “Belediyecilik hizmeti budur işte. Bugün Sivas Caddesi, Akpınar’da yapılan hizmet Bahri’de de yapılıyor. Bakın tarihte görülmemiştir. Hiç bir hizmet yoktu. Biz yağmur yağdığı zaman dışarıya çıkamıyorduk. Allah razı olsun başkanımızdan. Böyle bir hizmet yok. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” sözlerini kaydetti.

Mahalle sakinlerinden Aziz Serçe ise, “Battalgazi Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sokaklarımız dar ve çamurdan çıkamıyorduk. Şimdi tertemiz oldu. Eski yolda eşekler yürüyemiyordu. Şimdi tertemiz oldu. Başkanımızdan çok razıyız” ifadelerini kullandı. (Bülten) busabahmalatya.com