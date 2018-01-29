BAĞCILIK GELENEĞİ BAŞKA YERDE YOK!

Bayraktar, 7 bin yıllık bağcılık geleneğinin başka yerde olmadığını ve bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini söyledi.Başkan Bayraktar, “7 bin yıllık köklü bir bağcılık kültürüne sahip olan Türkiye,Dünyada bağ alanlarında beşinci, üzüm üretiminde altıncı, ihracatta ise yedinci sırada” dedi.

“Dünyadaki 7,1 milyon hektar bağ alanının 435 bin hektarı,77,5 milyon tonluk üretimin 4 milyon tonu, 9 milyar dolarlık ihracatın 531 milyon doları Türkiye’den sağlanıyor. Üzüm, A ve C vitamini bakımından oldukça zengin” diye söyleyen Bayraktar,asmanın dünya üzerinde kültürü yapılan en eski meyve türlerinden birisi olduğunu söyleyerek, “Bu topraklarda yaşayan bizler üzümün kıymetini özellikle bilelim, 7 bin yıllık bağcılık geleneği başka yerde yok” ifadelerini kullandı ve 77,5 milyon tonluk üretimin 4 milyon tonunun, 9 milyar dolarlık ihracatın 531 milyon dolarının Türkiye’den sağlandığına dikkati çekti.

ÇOK ZENGİN GEN POTANSİYELİ VAR

Bayraktar yaptığı açıklamada, asmanın anavatanının Anadolu’yu içine alan, Kafkasya’yı da kapsayan ön Asya olduğunu belirtti. Anadolu’nun hem yabani asma hem de kültür asması yönünden çok zengin bir gen potansiyeline sahip bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Dünya üzüm üretimi 2016 yılında 77,5 milyon ton olarak gerçekleşti. Üzümde 14,8 milyon tonluk üretimiyle Çin ilk sırayı alıyor. Üretimde Çin’i 8,2 milyon tonla İtalya, 7,1 milyon tonla ABD, 6,2 milyon tonla Fransa, 5,9 milyon tonla İspanya, 4 milyon tonla Türkiye, 2,6 milyon tonla Hindistan, 2,5 milyon tonla Şili, 2,4 milyon tonla İran ve 2 milyon tonla Güney Afrika izledi. Üzüm üretiminde dünyada 6. sırada yer alan Türkiye, dünya üretiminin yüzde 5,2’sini karşıladı.Üzüm üretim alanları dünyada 7,1 milyon hektarı buluyor. Bu alanın 920 bin hektarı İspanya’da, 843 bin hektarı Çin’de, 757 bin hektarı Fransa’da, 668 bin hektarı İtalya’da, 435 bin hektarı Türkiye’de, 410 bin hektarı ABD’de, 224 bin hektarı Arjantin’de, 207 bin hektarı İran’da, 203 bin hektarı Şili’de ve 175 bin hektarı Romanya’da yer alıyor. Dünyadaki bağ alanlarının yüzde 6,1’ine sahip olan Türkiye, sıralamada 5’nciliği alıyor.”

9 MİLYAR DOLARLIK ÜZÜM İHRACATI

Dünyada 9 milyar dolarlık üzüm ihracatı yapıldığını vurgulayan Bayraktar, Türkiye’nin 2016 yılında 531 milyon dolarlık üzüm ihracatı ile Şili, ABD, İtalya Çin, Peru ve Hollanda’nın ardından Güney Afrika ile birlikte 7’nci sırada yer aldığını belirtti. Bayraktar, Türkiye’nin üzüm ihracatında yüzde 5,9 pay aldığını, buna karşın pay olarak Şili’nin yüzde 16,7’yi, ABD’nin yüzde 13,8’i, İtalya’nın yüzde 8,3’ü, Çin’in yüzde 8,1’i, Peru’nun yüzde 7,2’yi, üzüm üretmeyen, ithal ettiği üzümü değer katarak ihraç eden Hollanda’nın yüzde 6,9’u bulduğunu, Güney Afrika’nın da yüzde 5,9 ile dünya ihracatında Türkiye kadar pay aldığını ifade etti.

Öte yandan Malatya’dada bağ alanları çok bulunuyor ve üzüm üretimi yüksek oranda oluyor. (Bülten)