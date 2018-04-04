Bacakları kırık 8 köpek tedavi altına alındı

Elazığ ve çevre illerde araç çarpması sonucu bacakları kırılan 8 köpek, Fırat Üniversitesi (FÜ) Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesinde tedavi altına alındı.

Bir hafta içerisinde Elazığ’da 3 ve Tunceli’de 5 köpeğe araç çarptı. Bacakları kırılan köpekler, duyarlı vatandaşlar ve hayvanseverler tarafından Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirildi. Bunun üzerine tedavi altına alınan ve röntgenleri çekilen köpeklerin, bacaklarının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu tespit edildi. 4 köpeğin ameliyatı başarıyla tamamlanırken, diğer 4’ünün ise bu hafta içerisinde ameliyat edileceği öğrenildi.

8 köpeğin hayvan hastanesine getirildiğini belirten Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Cerrahi Ana Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Eren Polat, "Bunların 4 tanesinin ameliyatını başarıyla tamamladık. Geriye kalan 4 tanesinin operasyonunu ise bu hafta sonuna kadar yapmayı planlıyoruz. Genelde bu tarz kırıklar tramvaya bağlı trafik kazaları olmakla birlikte bunun dışında birbirleriyle kavga ederken ısırmaya bağlı kırıklarda oluyor. Ama çoğunlukla tramvatik. Dışarıdan tramvaya bağlı vurma ve çarpma gibi şeylerle oluyor. Ya da direk trafik kazasından kaynaklanabiliyor” dedi.

Hastanenin genel olarak Doğu Anadolu Bölgesindeki tüm illerden hasta aldığını vurgulayan Polat, "Çünkü bölge içerisinde en fazla donanıma sahip hastane olarak görülüyor. Bu yüzden özellikle Tunceli ve Bingöl başta olmak üzere tüm bölgeden hasta hayvan geliyor. Tedavi edildikten sonra hayvanların kayıtları geldikleri yere gönderiyoruz. Elazığ Belediyesinin getirdiği hayvanları Elazığ Belediyesinin kendi hastanesine barınağına gönderiyoruz. Onlar bir süre rehabilitasyon süreci geçirdikten sonra serbest bırakıyorlar. Tunceli Belediyesi de kendi hayvanlarını kendi özel araçlarıyla gelip bizden tekrar geri alıyor. Tunceli’de normal barındıkları ve bulundukları bölgede serbest bırakıyorlar” ifadelerini kullandı.