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Bacağı kesilen keçi koruma altına alındı

Tunceli’de yaralı halde bulunan 4 yaşındaki dağ keçisinin bir bacağı kesilerek yaşamsına imkan tanındı. Keçi, yapılan tedavinin ardından Malatya Hekimhan’da koruma altına alındı.

Bacağı kesilen keçi koruma altına alındı

Tunceli’de yaralı halde bulunan 4 yaşındaki dağ keçisinin bir bacağı kesilerek yaşamsına imkan tanındı. Keçi, yapılan tedavinin ardından Malatya Hekimhan’da koruma altına alındı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:56
Bacağı kesilen keçi koruma altına alındı

Talihsiz keçi, 2 ay önce vatandaşlar tarafından bacağından yaralanmış şekilde bulundu. Dağ keçisi, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ Fırat Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürülen keçi, sor arka bacağı aktivitesini kaybetmesi ve hayatta kalması için kesilmek zorunda kaldı. Tedavisinin ardından yeniden Tunceli'ye götürülen dağ keçisine bir süre daha bakım ve tedavisi yapıldı. Tamamlanan tedavinin ardından keçi Malatya’nın Hekimhan ilçesinde bulunan Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’na gönderilerek koruma altına alındı.

BAKIMINI SAĞLAYACAĞIZ

Konuyla ilgili açıklama yapan Veteriner Hekimi Anıl Kızılarslan, "Nakli gerçekleştirdikten sonra orada rehabilitasyonunun devam ettirip hayatının sonuna kadar iyi bir şekilde bakımını sağlayacağız. Üretime adapte olursa üretimi de yapılacak. Olmazsa sadece doğal yaşamını devam ettirecek şekilde bakılacak. Ayrıca istasyonda bulunan yaban keçileriyle adaptasyonu da sağlanacak” dedi.

BACAĞI KESİLEREK KURTARILDI

Kendilerine yaralı halde gelen dağ keçisinin Hayvan Hastanesinde bacağının kesildiğini belirten Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürü Ali Haydar Gürsönmez, “Bacak aktivitesini kaybettiği için bacağı kesilerek kurtarıldı. Gerekli tedavi ve tetkikler sonucunda yeniden müdürlüğümüze getirildi. 50 gündür şube müdürlüğümüz kontrolünde tedavisini devam ettirip tamamladık” diye bilgi verdi.

DOĞAYA BIRAKILMASI RİSK TAŞIYOR

Keçinin yeniden doğaya bırakılmasının risk taşıdığını ifade eden Gürsönmez, “Doğaya bırakmanın riskli olabileceğini düşündüğümüz için bölge müdürlüğümüzle konuyu istişare ettik. Hekimhan Memeli Yaban Hayvanı Üretim İstasyonu’na naklini uygun gördük. Artık orada yaşamını sürdürecek belki yeniden anne olacak” şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
KeçiMalatyaTunceli
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