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Baba oğuldan örnek davranış

Son zamanlarda hayvanlara yapılan işkenceler hafızalardaki yerini korurken, Malatya’nın Darende ilçesinde kafası pet şişeye giren yavru köpeğe yardım eden baba oğlun çabası takdir topladı.

Baba oğuldan örnek davranış

Son zamanlarda hayvanlara yapılan işkenceler hafızalardaki yerini korurken, Malatya’nın Darende ilçesinde kafası pet şişeye giren yavru köpeğe yardım eden baba oğlun çabası takdir topladı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:54
Baba oğuldan örnek davranış

Darende ilçesine bağlı Balaban Mahallesi Gökderen mezrasında bahçede çalışan İsmail Özdemir ile çocukları, uğultu üzerine baktıkları çalılıklarda kafası pet şişeye sıkışmış bir yavru köpekle karşılaştı. Su içmek istediği sırada kafasını şişeye sıkıştırdığı tahmin edilen köpeği kurtarmak için harekete geçen İsmail Özdemir ve oğlu, uzun süre şişeyi çıkarmak için mücadele etti. Makas ve pense yardımı ile pet şişeyi kesmeye çalışan Özdemir, köpeğe zarar gelmemesi için dikkatlice çalıştı. Kurtarma çalışmasını bahçede bulunan bir vatandaş cep telefonuna saniye saniye kaydetti. Uzun uğraşlar sonucu yavru köpek yeniden özgürlüğüne kavuştu. busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
Baba Oğulörnek Davranış
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