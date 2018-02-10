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AZERİLERİN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ GECESİ

Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından çekilen ‘Türkiye Benim de Vatanım’ belgeseli, 11-12 Şubat tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterilecek.

AZERİLERİN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ GECESİ

Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından çekilen ‘Türkiye Benim de Vatanım’ belgeseli, 11-12 Şubat tarihlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak gösterilecek.

busabahh
busabahh
10 Şubat 2018 Cumartesi 11:46
AZERİLERİN GÖZÜYLE 15 TEMMUZ GECESİ

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7. Malatya Uluslararası Film Festivali kapsamında yaptırılan ve 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgeselin galası 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak.Azerbaycanlı ünlü yönetmen Elçin Musaoğlu tarafından hazırlanan ve çekimleri Bakü, İstanbul, Ankara, Sakarya ve Malatya'da gerçekleştirilen belgesel, Azerbaycanlıların gözüyle FETÖ tarafından darbe girişimi yapılan 15 Temmuz gecesi yaşanan olayları anlatıyor.

TÜRK HALKIYLA OMUZ OMUZA…

Azerbaycanlı sanatçı, işadamı ve bazı vatandaşların o geceye dair izlenimlerinin yanı sıra Türkiye’de yaşayan Azerbaycanlıların 15 Temmuz’da yaşadıkları çarpıcı olayları da tanıkların gözünden aktaran belgesel, 10 Şubat 2018 Cumartesi akşamı Malatya’da gerçekleştirilecek. Galaya Azerbaycan'ın yanı sıra Türkiye'den de çok sayıda davetli katılacak.Malatya Uluslararası Film Festivali Başkanı ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Türkiye ve Azerbaycan'ın çok derin bağlarla birbirine bağlı iki ülke olduklarını belirterek, 15 Temmuz darbe girişimini konu alan “Türkiye Benim de Vatanım” isimli belgeselinin yapımını üstlenmekten duydukları mutluluğu dile getirdi. Türkiye'deki Azerbaycanlı vatandaşların 15 Temmuz gecesinde Türk halkıyla birlikte darbecilere karşı omuz omuza mücadele verdiklerini hatırlatan Başkan Çakır, belgeselin bu kardeşliği beyazperdeye taşıyacağının altını çizdi.

Belgeselin, 10 Şubat Cumartesi günü yapılacak galanın ardından 11-12 Şubat tarihlerinde de 14.00 – 19.30 saatlerinde Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi’nde ücretsiz olarak izleyiciyle buluşacağı belirtildi. (Bülten)busabahmalatya.com 

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