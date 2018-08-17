Avukat Demirci Baro Başkanlığına aday

Avukat Soner Demirci, “İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmamın ardından, avukatlık stajımı tamamlayarak avukatlık ruhsatımı aldığım ve baro levhasına kaydımın yapıldığı tarih itibariyle, fiilen 21 yılı aşkın bir süredir, 484 sicil numarası ile Malatya Barosu’na bağlı olarak, kurucusu olduğum Günışığı Hukuk Bürosu çatısı altında avukatlık mesleğini icra etmekteyim. Demokrasi, sadece yöneticilerin seçimle işbaşına gelmesini değil; aynı zamanda yönetilen makamların, belirli aralıklarla yönetsel anlayış ve yönetici değişimine olanak tanıyarak yenilik ve dinamizm üreten, sisteme taze kan kazandırılmasını sağlayarak kendini yeniden üreten ve tazeleyen bir rejimdir / kültürdür. Bu bağlamda, Malatya Barosu yönetiminde ve yönetsel yaklaşımında bir değişime, yenilenmeye, yenilenerek geleceğe yürümeye, baro kurumsal kimliğinin çağdaş ve dinamik bir yapıya kavuşturulmaya ihtiyaç duyulduğu düşüncesiyle, Malatya Barosu Başkanlığı için aday olduğumu saygıdeğer meslektaşlarıma ve Malatya kamuoyuna saygı ile açıklarım” sözlerini kaydetti. busabahmalatya.com