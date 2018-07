Avşar’dan istismar ve şiddet açıklaması

Cinsel istismar sonucu idam cezasının gündemde geniş yer bulması ve son yıllarda artan çocuk istismarının milleti endişe ve öfkeye sürüklediğini belirten Avşar, “Son olarak feci şekilde katledilmiş olan Eylül ve Leyla’nın bize yaşatmış olduğu tarifsiz acı endişe ve öfkemizi fazlasıyla artırmıştır” şeklinde konuştu. Başkan Avşar, “İstismarı koruma amaçlı öncelikle ailelerin bilinçlenmesi ve gerekli eğitimlerin verilmesi gerekmektedir. Cinsel istismar özellikle zihniyetle ilgili bir sorundur ve bu sorunun tamamen önüne geçmek, caydırıcı ve önleyici tedbirler almak şarttır. Biz MHP olarak çocukların korunmasına yönelik her tedbirin alınması noktasında gereğini yapmaya hazırız ve çocuklarımızın zarar görmesine asla izin vermeyeceğiz. Liderimiz Devlet Bahçeli de, Ankara Polatlı'da kaybolduktan sonra bir direğin dibine gömülmüş olarak bulunan 8 yaşındaki Eylül'ün ölümünün ardından sosyal medyadan yaptığı açıklamada, ‘Dedim ya, her cani sürünerek yaşar. Her hain de korkaktır. İdam bile katiller için kurtuluştur. Bu rezillere öyle bir bedel ödetmeliyiz ki, yankısı yedi cetlerinden hissedilmelidir. Çocuk katilleriyle mücadele değil, savaşmak lazımdır. Ve bu savaş kazanılmalıdır, kazanılacaktır. İdamsa idam, cezaysa en ağır ceza, tecritse tecrit, gereği her neyse alçak barbarlara revadır, layık oldukları akıbet de bellidir. Bundan kaçamayacaklar, korkaklıklarının, hıyanetlerinin her türlü sonuçlarına katlanacaklardır’ sözleri ile idam mesajı vermiştir. Meclis'in yeni döneme başlamasının ardından cinsel istismar ile ilgili yasa tasarısının hızla hayata geçirileceğinden endişemiz yoktur’’ diye konuştu.