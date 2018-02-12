AVŞAR, ŞEHİTLERE RAHMET DİLEDİ

Avşar konuşmasının devamında, “Malazgirt´te yendiklerimiz, Çanakkale´de tepelediklerimiz, Sakarya´da ezdiklerimiz, İzmir´den denize döndüklerimiz, terör örgütleri yoluyla yapamadıklarını yapabileceklerini sanıyorlar. Bir olmazsak bizi ayıracaklar. Aynı gemideyiz. Konu vatandır, konu devlettir, konu millettir. Türkiye çok sayıda düşmanla mücadele etmektedir. Bu mücadelede hükümetin de devletin de elbette ki yanındayız, destekçisiyiz. Terörle mücadelede ülkemizin ve milletimizin yanında duruyor ve sadece elimizi değil gövdemizi de taşın altına koyuyoruz. Türk İslam nabzının attığı her yer için varız. Türklük bizlerin mayasında, hamurundadır” sözlerini kaydetti. (Bülten)busabahmalatya.com