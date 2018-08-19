Av sezonu 18 Ağustos’ta start alacak

Konuya ilişkin yapılan açıklamada 2018-2019 av döneminde avlanma; Ege, Marmara Batı Karadeniz ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 18 Ağustos 2018 tarihinde bıldırcın, üveyik alakarga, küçük karga, ekinkargası, leşkargası, karabatak, saksağan, yaban domuzu ve çakal avı ile başlayacağı belirtildi.

Komisyon tarafından alınan karar uyarınca genel ve devlet avlaklarda Çarşamba, Cumartesi, Pazar ve resmi tatillerde (idari tatiller de dahil) av yapılabileceği ayrıca birinci ve üçüncü grup kuşlar ile yaban domuzu avı ilave olarak salı günü de avlanabilecek.

AV LİMİTLERİ VAR

Avına izin verilen bazı av hayvanları için avcı başına belirlenen bir günlük avlanma limitleri aşağıda açıklandı. Buna göre kuşlar için; Bıldırcın: 10, üveyik: 5, karatavuk: 3, çulluk: 5, sakarmeke: 4, tahtalı: 4, sakarca: 3, suçulluğu (bekasin): 1, kınalı ve kum keklik toplamda 2, çil keklik 2, (çil keklik avı bu av sezonunda sadece Ağrı, Aksaray, Ankara, Bingöl, Bitlis, Çorum, Elazığ, Erzurum, Giresun, Iğdır, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Malatya, Sivas, Tokat, Muş, Bayburt, Kırşehir, Eskişehir, Afyonkarahisar, Çankırı, Tunceli, Van ve Yozgat illerinde avlanacaktır), yeşilbaş, boz ördek, fiyu, çamurcun, macar ördeği, tepeli patka, elmabaş patka, kaşıkgaga ve çıkrıkçın toplamda 6 avlanma limiti içindesadece1 tanesi kılkuyruk olabilir” denildi.

Yapılan açıklamada, memeliler için yabani tavşan: 1, adatavşanı 2, yaban domuzu: 5, çakal 1, kaya sansarı 2, tilki 2 olarak belirlendi. busabahmalatya.com