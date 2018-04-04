ATO Başkanı Baran, öğrencilerle “Çay sohbeti” yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Başarı hikâyesini anlatan Baran, öğrenim hayatına devam ederken yaz aylarında çıraklık yaparak ticareti öğrendiğini söyledi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda maç izlemeye gelenlere üzerine oturmaları için gazete sattığını, babasının emekli ikramiyesi ev almaya yetmeyince bu parayı kardeşine ve kendisine iş kurmaları için verdiğini anlatan Baran, “O gün bugündür kardeşimle birlikte aynı işe devam ediyoruz” dedi. Çıraklığın önemine işaret eden Baran, pratik bilgisi olmayan kişilerin iş hayatına atıldıklarında bocaladıklarını kaydetti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Baran, ATO’nun girişimciliği geliştirmek için yaptığı çalışmalardan ve diğer faaliyetlerinden söz etti.

“Sıradan olmayın”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Baran, fark oluşturmanın ve çalışmanın önemine değinerek, “Kendiniz olmayı bırakmanız ve fark oluşturmanız lazım. Sıradan olmayın. Elinden geleni yapmak değil elinden gelenin fazlasını yapan fark oluşturur. Fark oluşturduğunuzda lider olursunuz” diye konuştu.

Baran, zaman yönetimini nasıl yaptığı sorusu üzerine, mesai kavramı olmadan ve hafta sonu tatil yapmadan, uzun saatler boyunca çalıştığını anlattı.

CEO’lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fatih Hoşhanlı da 12 yıldır aktif olan kulübün 300’e yakın lider ve CEO ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Yurt dışında da görüşmelerde bulunduklarını belirten Hoşhanlı, görüştükleri liderlerden başarı hikâyelerini dinledikten sonra sorular yönelttiklerini anlattı.