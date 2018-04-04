Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 14°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
114315
ALTIN
172.806
DOLAR
4.0126
STERLİN
5.6474
EURO
4.9326

ATO Başkanı Baran, öğrencilerle “Çay sohbeti” yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.Başarı hikâyesini anlatan Baran, öğrenim hayatına devam ederken yaz aylarında çıraklık yaparak ticareti öğrendiğini söyledi. Ankara...

ATO Başkanı Baran, öğrencilerle “Çay sohbeti” yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.Başarı hikâyesini anlatan Baran, öğrenim hayatına devam ederken yaz aylarında çıraklık yaparak ticareti öğrendiğini söyledi. Ankara...

04 Nisan 2018 Çarşamba 10:51
ATO Başkanı Baran, öğrencilerle “Çay sohbeti” yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, üniversite öğrencileri ile bir araya geldi.

Başarı hikâyesini anlatan Baran, öğrenim hayatına devam ederken yaz aylarında çıraklık yaparak ticareti öğrendiğini söyledi. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nda maç izlemeye gelenlere üzerine oturmaları için gazete sattığını, babasının emekli ikramiyesi ev almaya yetmeyince bu parayı kardeşine ve kendisine iş kurmaları için verdiğini anlatan Baran, “O gün bugündür kardeşimle birlikte aynı işe devam ediyoruz” dedi. Çıraklığın önemine işaret eden Baran, pratik bilgisi olmayan kişilerin iş hayatına atıldıklarında bocaladıklarını kaydetti.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Baran, ATO’nun girişimciliği geliştirmek için yaptığı çalışmalardan ve diğer faaliyetlerinden söz etti.

“Sıradan olmayın”

Gençlere tavsiyelerde bulunan Baran, fark oluşturmanın ve çalışmanın önemine değinerek, “Kendiniz olmayı bırakmanız ve fark oluşturmanız lazım. Sıradan olmayın. Elinden geleni yapmak değil elinden gelenin fazlasını yapan fark oluşturur. Fark oluşturduğunuzda lider olursunuz” diye konuştu.

Baran, zaman yönetimini nasıl yaptığı sorusu üzerine, mesai kavramı olmadan ve hafta sonu tatil yapmadan, uzun saatler boyunca çalıştığını anlattı.

CEO’lar ve Liderlerle Çay Sohbetleri Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Fatih Hoşhanlı da 12 yıldır aktif olan kulübün 300’e yakın lider ve CEO ile görüşme gerçekleştirdiğini söyledi. Yurt dışında da görüşmelerde bulunduklarını belirten Hoşhanlı, görüştükleri liderlerden başarı hikâyelerini dinledikten sonra sorular yönelttiklerini anlattı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor
Yeditepe Bienali sergilerle devam ediyor
Karacabey’de pelikan sayımı başladı
Karacabey’de pelikan sayımı başladı
Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar
Sulama kanalında atlarla ve bisikletlerle yarıştılar

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim