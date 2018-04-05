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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki uzmanlar editörler çalıştayına katıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumların uzman ve uzman yardımcılarının da katıldığı ‘‘Web of Science Editörler Çalıştayı’’ İstanbul’da gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki uzmanlar editörler çalıştayına katıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumların uzman ve uzman yardımcılarının da katıldığı ‘‘Web of Science Editörler Çalıştayı’’ İstanbul’da gerçekleştirildi.

05 Nisan 2018 Perşembe 17:53
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki uzmanlar editörler çalıştayına katıldı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumların uzman ve uzman yardımcılarının da katıldığı ‘‘Web of Science Editörler Çalıştayı’’ İstanbul’da gerçekleştirildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumların uzman ve uzman yardımcılarının da katıldığı ‘‘Web of Science Editörler Çalıştayı’’ İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Etkinlikte, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığını Arış Dergisi Editörü Evre Başar ve Erdem Dergisi Editörü Mine Karaduman temsil ettiler.

Çalıştaya misafir konuşmacı olarak Clarivate Analytics Doğu Avrupa ve Orta Doğu Editörü Dr. Mila Cahue katıldı. Dr. Cahue “Web of Science İndeksleri: Nasıl Dahil Olunur, Sürdürülür ve Yükselinir” başlıklı bir konuşma yaptı. Cahue konuşmasında, sistemde 7 bin 500 civarında dergi olduğunu, indeksin bilim insanı için gerekli olması, dünya sınıflandırmasında tarafsızlık ve dünya standartlarına sahiplik üç temel amaç için oluşturulduğunu belirterek, indekse girebilmek için dikkat edilmesi gereken üç noktanın, tarafsızlık seçicilik ve şeffaflık olduğunu vurguladı.

Dergilerin indekse girmeleri ve sonrasındaki süreçler hakkında bilgi veren Cahue, “Her dergi kendi bağlamında değerlendirilir. İndekse girecek dergiler kapsam ve bağlam açısından tutarlı olmalıdır. İndekse başvuruda dergi yeterli değilse reddedilir ve bir sonraki başvuru için üç yıl beklenir. Atıf performansını yüksek tutmak önemlidir, diğer bir deyişle çok makale yayınlamaktansa nitelikli makale yayınlamaya dikkat edilmelidir. Konferans gibi etkinliklerde yayınlanan bildirileri dergiye almamak temel prensiplerdendir. İndekse giren dergilerin performansları sürekli gözlem altında tutuluyor. Tüm bu işlemler maddi kaygıdan uzak olarak gerçekleştirilmektedir. Dergilerin medya profili güçlendirilmelidir. Uluslararası katılıma önem verilmelidir” ifadelerini kullandı.

Diğer misafir konuşmacı Adem Başpınar da, “Scholar One(S1): Dergi Yönetim Sistemi” hakkında bilgi verdi. Sistemin dergicilikte sağlayacağı avantajlara değinen Başpınar, hem editör ve dergi ekibi üzerindeki iş yükünü hafifletmek hem de makalenin uluslararası indekslerin talep ettiği standartlara uyumu açısından başvuru sırasında bir takım düzeltmelere yönlendirildiğinden bahsetti.

Dergiler ve dergi editörlerinin Web of Science indekslerine nasıl dahil olabilecekleri, dizinde kalabilmeleri, üst dizinlere veya sıralara çıkılması ile ilgili görüş ve düşüncelerin ortaya konduğu çalıştaya fen ve sosyal bilimler alanlarından 150 kadar derginin temsilcileri katıldı.
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