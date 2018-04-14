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Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan TAV Teknoloji tarafından düzenlenen Hackathon’a 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin yer aldığı 48 takım katıldı. Ekipler, havalimanında...

Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan TAV Teknoloji tarafından düzenlenen Hackathon’a 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin yer aldığı 48 takım katıldı. Ekipler, havalimanında...

14 Nisan 2018 Cumartesi 13:09
Atatürk Havalimanı’nda iki günlük yazılım maratonu

Havalimanı bilişim çözümlerinde dünyanın önde gelen şirketleri arasında yer alan TAV Teknoloji tarafından düzenlenen Hackathon’a 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisinin yer aldığı 48 takım katıldı. Ekipler, havalimanında hayatı kolaylaştıracak ve yolcu deneyimini iyileştirecek teknolojik çözümler sunan projeler geliştirmeye çalışacak.

Havalimanı bilişim çözümlerinde uzmanlaşarak dünyanın önde gelen markaları arasına giren TAV Teknoloji, havacılık sektöründe geleceğin fikirlerini üretmek üzere iki gün sürecek yazılım maratonunu başlattı. Bu kapsamda Atatürk Havalimanı C Terminali’nde ‘Boomerang Hackathon’ başlığıyla düzenlenen etkinliğe, 48 takım halinde 200’e yakın yazılımcı, tasarımcı ve proje yöneticisi katıldı. Hackathon’la eş zamanlı olarak havalimanı teknolojileriyle ilgili kurgulanan proje fikirlerinin paylaşıldığı bir de Ideathon gerçekleştirildi. Etkinliğe TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Franck Mereyde ve TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk de katıldı.

“Hayatı kolaylaştıran fikirler arıyoruz”

Projeye ilişkin değerlendirmede bulunan TAV Teknoloji Genel Müdürü Kerem Öztürk, “TAV Teknoloji olarak havalimanı bilişim çözümleri konusunda uzmanlaştık ve bugün üç kıtada 36 havalimanında ürün ve hizmetlerimizle yer alıyoruz. Düzenlediğimiz Hackhathon organizasyonu ile havalimanlarında üretilen bilgilerin, farklı bakış açıları, teknolojik yaklaşımlar ve katılımcıların yenilikçi işbirlikleri ile TAV Technologies’e değer yaratan inovasyonu beraberinde getiren bir geri dönüş sağlamasını amaçlıyoruz. Bu strateji kapsamında ilkini düzenlediğimiz Hackathon organizasyonuyla havalimanı yolcularına ve diğer paydaşlarımıza havacılık ürün ve hizmetleri ile sürdürebilir bağ kurduracak, hayatı kolaylaştıran fikirler arıyor ve geleceğin havacılık sektörüne yön verebilecek her türlü hayali, teknoloji ile buluşturmak istiyoruz" dedi.

3 kıtada 36 havalimanına hizmet

TAV Teknoloji’nin dünya genelindeki havalimanlarında etkinliğinin de arttığına dikkat çeken Kerem Öztürk, Endonezya West Cava Havalimanı’nın dahil edilmesiyle birlikte havalimanı sayısının 36’ya yükseldiğini belirterek, "TAV Teknoloji, ürünlerini geliştirirken kendi Türk mühendislerinin yetkinliklerini ve deneyimini kullanarak 3 kıtada ve 9 ülkede ürünlerini farklı taleplere cevap verebilmek adına konumlandırmış durumda. Dünya üzerindeki pazardaki payımızı arttırabilmek adına çok farklı çalışmalar içerisinde bulunmaktayız. Bunlara örnek vermek gerekirse son olarak Endonezya’da kazanmış olduğumuz ihaleyle West Cava Havalimanı’nın havacılık ürünlerini konumlandırıyor olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

İki gün sürecek etkinlik kapsamında havacılık teknolojileri üzerine çeşitli sunumlar da gerçekleştirilecek. Öğrenciler ise belirlenen konu doğrultusunda yeni fikirler üreterek proje geliştirmek için çaba sarf edecek. Geleceğin havacılık fikirleri kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte ilk üç sırada yer alacak takımlara ödül olarak Laptop, Tablet ve Stanford Üniversitesinde e-eğitim imkanı verilecek.
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